Thomas Tuchel: 'İki şans buldular ve gole çevirdiler'

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında Real Madrid ile 2-2 berabere kalan Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.



"SADECE İK ŞANS BULDULAR"



Real Madrid'in yalnızca iki kere geldiğini söyleyen Thomas Tuchel, "Maça çok iyi başladık ve ilk dakikada öne geçebilirdik. Sonra planımıza sadık kalmayı bıraktık. Nedenini bile bilmiyorum. Golü yedik ve işler zorlaştı. İkinci yarıda her şey daha iyiye gitti. Daha fazla kararlılık gösterdik. Durumu 2-1 yaptık ve birçok şans yakaladık, üçüncü golü atmamız gerekiyordu ama olmadı. Garip bir his. İki şans buldular ve onları da gole çevirdiler." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Artık her şey daha net. Madrid'de kazanırsak, final için Wembley'e gideceğiz."





