Charlotte Hornets guardı Isaiah Thomas, eski takımı Boston Celtics'e geri dönmek için "birçok kez" uğraştığını itiraf etti.



Thomas kısa süre önce muhabirlere, Boston ile tekrar bir araya gelme ihtimali üzerine konuşarak, eski ekibine geri dönmek için "birçok kez şansını denediğini" belirtti:



"Bu konuda insanlarla birçok kez konuşmaya çalıştım. Bunu konuşmak zor, çünkü birçok yönden seve seve geri dönmeyi istiyordum. Ve bunu 'bıraktığım yerden devam edeyim' düşüncesiyle yapmamıştım, yalnızca soyunma odasında o ekibe yardımcı olabileceğim anlar olduğunu biliyordum.



Yanlarında olmadığım için neler olup bittiği hakkında konuşamam. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla yorum yapıyorum. Ama Brad'in (Stevens) beni arayıp bana bir fırsat tanıyabileceği anlar olduğunu düşünmüş olsam da, bu gerçekleşmedi."



Thomas, Celtics ile 2017 sezonunda 28.9 sayı, 2.7 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları yakalayarak, ligin en iyi oyuncularından biri konumuna yükselmişti.



