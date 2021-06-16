TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu için kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Haber; Sporx.com
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TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
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16 Haziran 2021 17:45
Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

- 546 milyon TL, Galatasaray
- 497 milyon TL, Fenerbahçe
- 386 milyon TL, Beşiktaş
- 274 milyon TL, Trabzonspor

Takımlar

 Harcama Limiti

 %25 Sapma Dahil Tutar
1.BEŞİKTAŞ

 309.158.217

 386.447.771
2.GALATASARAY

 437.480.550

 546.850.687
3.FENERBAHÇE

 397.640.264

 497.050.330
4.TRABZONSPOR

 219.655.520

 274.569.400
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR

 131.122.375

 163.902.969
6.ATAKAŞ HATAYSPOR

 146.975.555

 183.719.443
7.AYTEMİZ ALANYASPOR

 116.625.336

 145.781.670
8.FATİH KARAGÜMRÜK

 106.123.422

 132.654.278
9.GAZİANTEP

 139.605.238

 174.506.547
10.GÖZTEPE

 110.545.038

 138.181.297
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

 92.003.321

 115.004.151
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

 156.356.325

 195.445.406
13.ÇAYKUR RİZESPOR

 186.906.816

 233.633.520
14.KASIMPAŞA

 90.113.696

 112.642.119
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR

 92.272.842

 115.341.052
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

 90.995.854

 113.744.817
17.HES KABLO KAYSERİSPOR

 81.102.954

 101.378.693
18.ADANA DEMİRSPOR

 116.218.789

 145.273.486
19.GTZ GİRESUNSPOR

 116.218.789

 145.273.486
20.ALTAY

 116.218.789

 145.273.486
TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır. 

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir

*Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL'ne eklenmiştir.

*Sıralama, 2020-2021 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."


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