TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Takımlar



Harcama Limiti



%25 Sapma Dahil Tutar



1.BEŞİKTAŞ



309.158.217



386.447.771



2.GALATASARAY



437.480.550



546.850.687



3.FENERBAHÇE



397.640.264



497.050.330



4.TRABZONSPOR



219.655.520



274.569.400



5.DEMİR GRUP SİVASSPOR



131.122.375



163.902.969



6.ATAKAŞ HATAYSPOR



146.975.555



183.719.443



7.AYTEMİZ ALANYASPOR



116.625.336



145.781.670



8.FATİH KARAGÜMRÜK



106.123.422



132.654.278



9.GAZİANTEP



139.605.238



174.506.547



10.GÖZTEPE



110.545.038



138.181.297



11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR



92.003.321



115.004.151



12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



156.356.325



195.445.406



13.ÇAYKUR RİZESPOR



186.906.816



233.633.520



14.KASIMPAŞA



90.113.696



112.642.119



15.HELENEX YENİ MALATYASPOR



92.272.842



115.341.052



16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR



90.995.854



113.744.817



17.HES KABLO KAYSERİSPOR



81.102.954



101.378.693



18.ADANA DEMİRSPOR



116.218.789



145.273.486



19.GTZ GİRESUNSPOR



116.218.789



145.273.486



20.ALTAY



116.218.789



145.273.486





TFF'NİN AÇIKLAMASI

Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.- 546 milyon TL, Galatasaray- 497 milyon TL, Fenerbahçe- 386 milyon TL, Beşiktaş- 274 milyon TL, Trabzonspor"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir