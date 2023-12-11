TFF, Halil Umut Meler'e saldırının ardından toplanacak!

Halil Umut Meler'e saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF, Halil Umut Meler'e saldırının ardından toplanacak!
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11 Aralık 2023 22:51
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Başkan Mehmet Büyükekşi önderliğindeki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırın başkan Faruk Koca ve diğer isimlerle ilgili olarak tarihi ceza kararları önce sürüldü.

Öte yandan Ankaragücü Faruk Koca hakkında adli suç duyurusunda da bulunabileceği iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu alınacak kararları kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacak.

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