TFF'den Vincenzo Montella için açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'ya karşı ay-yıldızlı ekibin favori olduğunu ve rakipleri karşısında deplasmanda kazanamama serisine son vereceklerine inandıklarını söyledi. Ayrıca Vincenzo Montella ile ilgili de konuştu.



"İZLANDA'DA İLKİ BAŞARMAK İSTİYORUZ"



Ceyhun Kazancı, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde AA'nın sorularını yanıtladı.



İzlanda maçının kazanmak istediklerini belirten Kazancı, "İzlanda ile bugüne kadar deplasmanda 7 kez oynamışız ve maalesef hiç galibiyetimiz yok. İlki başarmak istiyoruz. İzlanda takım kalitesi olarak bizim takımımızla boy ölçüşebilecek durumda değil. Hava şartları, uzun bir yolculuk ve iki maçın arasının sadece 3 gün olması dezavantaj gibi gözüküyor ama biz takımımıza çok güveniyoruz, oyuncu kalitemiz çok üst seviyede. Hatta burada takım otelinin girişinde birçok İzlandalı taraftar oyuncularımızdan imza almaya çalışıyor. Bu bazı şeylerin göstergesi. Biz çok inançlıyız, inşallah 3 puanı alıp Uluslar Ligi'nde liderlik için önemli bir adım atma niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.



"İZLANDA MAÇININ FAVORİSİYİZ!"



Ceyhun Kazancı, "Montella yönetiminde milli takım birçok ilki başardı. İzlanda galibiyeti bu ilkler arasına eklenir mi?" sorusuna, "Kesinlikle evet. Beklentimiz bu. Maçın favorisi kesinlikle biziz. Geçmişte olumsuz bir istatistik var ama bazen böyle istatistikler ekstra motivasyon sağlayabilir. Son dönemde bu milli takım birçok ilki yaptı. Neden yeni bir ilk olmasın? İzlanda'yı deplasmanda yenmek çok büyük bir başarı değil ama artık normali, bizden beklenti bu. Kesinlikle çocuklar bunu başarabilecek güçte, inşallah hava ve saha şartları bizi çok olumsuz etkilemezse galibiyete inanıyoruz. Diğer tarafta Galler, Karadağ ile içeride oynayacak, o maçı kazanırlarsa, biz de kazanırsak Galler ile Kayseri'de bir final oynayacağız. Umarım biz kazanırız ve diğer maçın sonucunu bekleriz." yanıtını verdi.



"GRUBUN EN İYİ TAKIMI TÜRKİYE"



Milli takımın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki grubunu da değerlendiren Kazancı, şöyle konuştu:



"Türk futboluna nispeten ters gelen takımlar iki tanesi. Oldum olası fizik gücü yüksek takımlara karşı milli takımlarımız zorlanır, bunu özellikle deplasman maçlarında yaşarız. Galler maçında da zorlandık, çok kolay maç olmadı. Orada önemli bir puan kazandık. İlk maçtı, önemi çok anlaşılmadı, liderlik yolunda çok kritik bir puandı. Onun dışında dengeli bir grup. Karadağ 3 maçı kaybetti ama bizim maç dışındaki diğer iki maçta, İzlanda'ya karşı iki duran toptan gol yediler, Galler maçında da çok hızlı 2-0 geriye düştüler, maçın geri kalan bölümünde neredeyse tek kale maç oynadılar. İstatistik konusunda çok üstündüler, çok gol kaçırdılar. B Ligi, kolay da bir grup değil, tüm takımların bir kalitesi var ancak bu grubun açık ara en iyi takımının Türkiye olduğu gerçek. İnşallah hak ettiğimiz gibi A Grubu'na çıkarız."



"DÜNYA KUPASI'NA İNŞALLAH DOĞRUDAN GİDECEĞİZ"



UEFA Uluslar Ligi'nin Dünya Kupası'na katılma adına öneminin altını çizen Ceyhun Kazancı, "Uluslar Ligi'nin önemi biraz da farklı. Dünya Kupası elemelerinde birinci olarak inşallah doğrudan Dünya Kupası'na gideceğiz ama aksi bir durumda ikinci olursak zaten play-off biletini alıyoruz. İlk ikiye giremezsek, bu hiç düşünmediğimiz bir konu ama Allah korusun öyle bir durum olursa da Uluslar Ligi'nde grubu lider bitirerek play-off biletini cebimize koyma niyetindeyiz. O yüzden önemli. Hazırlık maçı gibi bakanlar olabilir ama onun biraz daha önemlisi. Dünya Kupası eleme grubunda ilk ikide olmayacağımızı hiç düşünmüyorum ama futbol bu hiç belli olmaz. Önden bileti cebe koymak her zaman iyidir, o yüzden burayı lider bitirmek güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.



"HEPİMİZİN TEK ODAĞI DÜNYA KUPASI!"



"Birlikteliğin üst seviyede olduğu bir milli takımımız var. Kimsede ego yok, herkes birbirine çok yakın. Müsabakalar oynanırken de bunu fark ediyorsunuz oyuna giren, çıkan herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor, kimse yedek kaldım diye dert yaşamıyor." sözlerini kullanan Kazancı şöyle konuştu:



"Oyuncularımız birlikte sevinip, üzülüyorlar. Güzel bir ortam oluşturulmuş, burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir bayrak yarışı, bizler de bunu daha ileriye götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımız grubu lider bitireceğimizi düşünüyor ama hepimizin tek odaklandığı nokta 2026 Dünya Kupası. İnşallah bunu başaracağız. Beş tane kaçırdık, Türkiye gibi bir takım için bu kabul edilebilir bir durum değil. Özellikle böyle bir jenerasyon yakalamışken bunu mutlaka başarmak durumundayız. İnşallah her şey yolunda gider ve 2026'da ülkemizi başarıyla temsil ederiz. 2002'deki yaşadığımız heyecanı yaşı müsait olanlar hatırlar mutlaka, harika bir sevinçti. Önce oraya gidelim, ondan sonra inanıyorum ki bu takım orada çok iyi işler yapar."



"DİŞİMİZE GÖRE TAKIMLARLA OYNAYABİLİRİZ"



ABD, Meksika, Kanada'nın ev sahipliği yapacağı ve ilk kez 48 takımla oynanacak Dünya Kupası'na katılmanın ülke futbolu için önemine değinen TFF Başkan Vekili, "Üç farklı ülkede ve ilk kez 48 takıma çıktı. Bu Avrupa tarafına çok yansımadı, kontenjan 12 takımdan 16 takıma çıktı. Oraya bir şekilde gidersek, Avrupa Şampiyonası'ndaki zor maçlarda ziyade muhtemelen grup maçlarında biraz daha dişimize göre takımlarla oynama şansımız var. Bu takım herkesle başa baş mücadele edecek durumda, Avrupa Şampiyonası'nda bunu kanıtladı. Tabii adım adım gidelim, önce gidelim de orada bu milli takımın çok özel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Dünya Kupası'nı düşündükçe çok heyecanlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



"MONTELLA'NIN PERFORMANSI SON DERECE İYİ"



Ceyhun Kazancı, "Bir futbol adamı olarak, Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın genel performansını nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine, "Hep iyiye gidiyor. Özellikle son dönemde yaşanılan başarılar, Avrupa Şampiyonası son derece olumlu bir turnuvaydı. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi ama şartlar her zaman beklediğiniz gibi gelişmiyor. O gün Hollanda maçında ben de stattaydım, kazanacağımıza çok inanmıştım. Maalesef olmadı, zaman zaman oluyor. Öncesinde kaybedebileceğimiz maçlar da vardı. Ancak sahaya yansıyan çok net bir şey var ki artık hepimizi çok heyecanlandıran, hepimizi kenetleyen bir milli takım oluştu. Çok genç oyunculardan kurulu bir milli takım oluştu. Önümüzdeki birkaç turnuvada bu iskelet kadro devam edecek. Bunu geliştirerek çok daha iyi yerlere gideceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar Montella'nın performansı son derece iyi. Umarım şu an tek hedefimiz olan Dünya Kupası'na katılımı sağlarız." açıklamasında bulundu.



"HERKES, MONTELLA'DAN MEMNUN"



Kazancı, "Yönetim olarak Montella ile uyumunuz nasıl? Çünkü zaman zaman bu konuda farklı iddialar da ortaya atılıyor." sorusuna, "Her zaman bir takım dedikodular olur. Biz Montella ile son derece yakın çalışıyoruz. Yönetim kurulumuzda görev bölümümüz belli. Sayın Başkanımızla beraber kendisiyle sık sık bir araya geliyoruz. Herkes performansından son derece memnun. Onun çalışma ortamını daha rahat hale getirmek görevimiz. Elimizden gelen her şeyi de yapıyoruz. Gayet uyumlu olduğumuzu söyleyebilirim." yanıtını verdi.