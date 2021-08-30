TFF'den İngiltere'deki futbolcular için açıklama!

TFF, İngiltere'de top koşturan futbolcular için bir açıklama yayımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den İngiltere'deki futbolcular için açıklama!
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30 Ağustos 2021 12:45
Türkiye Futbol Federasyonu, Premier Lig'de oynayan milli takım oyuncuları için temasları sürdürüyor.

TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
HANGİ FUTBOLCULARIMIZ ETKİLENECEK?

İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcularımız Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil İbrahim Dervişoğlu'nun durumu kısa bir süre içerisinde netlik kazanacak.


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