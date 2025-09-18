TFF'den Fenerbahçe'ye cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe 'nin Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığıpaylaşımına resmi X hesabından yanıt verdi.Federasyondan yapılan açıklamada,

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik.

Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin randevu talebine de, bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmıştır. Ancak üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde 'hesap zamanı' ifadesiyle yapılan açıklama, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacaktır. Federasyonumuzun bir 'hesap verme makamı' değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."



FENERBAHÇE NE PAYLAŞMIŞTI?







Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarına tepki göstermiş ve tartışmalı pozisyonları derleyerek video halinde paylaşmıştı. Kulübün resmi X hesabından yayınlanan videoya ise "Hesap zamanı" notu düşülmüştü.



