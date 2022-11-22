TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları yapılacak

TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 13. hafta karşılaşmaları 23 Kasım Çarşamba günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 14.00'te başlayacak maçların programı şöyle:
- 1. Grup
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Entegre Solar Elazığspor (Şile)
Eskişehirspor-52 Orduspor FK (Eskişehir Yeni)
Karbel Karaköprü Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Faruk Çelik)
1922 Konyaspor-Nevşehir Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Yomraspor-Amasyaspor FK (Yomra İlçe)
1954 Kelkit Belediyespor-BC Group Ağrı 1970 (Kelkit İlçe)
Karşıyaka-Çatalcaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
Hacettepe 1945-Belediye Kütahyaspor (Osmanlı)
Edirnespor-Belediye Derincespor (Edirne 25 Kasım)
- 2. Grup
Karaman FK-Bayrampaşaspor (Kemal Kaynaş)
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Of İlçe)
Alagöz Holding Iğdır FK-Kuşadasıspor (Iğdır Şehir)
Orduspor 1967-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Yeni Ordu)
Turgutluspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
Darıca Gençlerbirliği-Ergene Velimeşespor (Darıca İlçe)
23 Elazığ FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Elazığ Doğukent)
Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Bulvarspor (Merkez Spor Kompleksi)
- 3. Grup
Akhisarspor-68 Aksaray Belediyespor (Spor Toto Akhisar)
Merkür Holding Erbaaspor-Güneş Holding Çankaya FK (Erbaa İlçe)
Bursa Yıldırımspor-Niğde Anadolu FK (Minareli Çavuşspor Tesisleri)
Büyükçekmece Tepecikspor-Artvin Hopaspor (Tepecik Şenol Güneş)
Bitexen Sapanca Gençlikspor-Beyoğlu Yeniçarşı (Sapanca Atatürk)
Osmaniyespor FK-Siirt İl Özel İdaresi (7 Ocak)
Efeler 09-Bergama Belediyespor (Adnan Menderes)
Malatya Arguvanspor-Fatsa Belediyespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
Muş 1984 Muşspor-Kepez Belediyespor (Muş Şehir)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 14.00'te başlayacak maçların programı şöyle:
- 1. Grup
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Entegre Solar Elazığspor (Şile)
Eskişehirspor-52 Orduspor FK (Eskişehir Yeni)
Karbel Karaköprü Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Faruk Çelik)
1922 Konyaspor-Nevşehir Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Yomraspor-Amasyaspor FK (Yomra İlçe)
1954 Kelkit Belediyespor-BC Group Ağrı 1970 (Kelkit İlçe)
Karşıyaka-Çatalcaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
Hacettepe 1945-Belediye Kütahyaspor (Osmanlı)
Edirnespor-Belediye Derincespor (Edirne 25 Kasım)
- 2. Grup
Karaman FK-Bayrampaşaspor (Kemal Kaynaş)
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Of İlçe)
Alagöz Holding Iğdır FK-Kuşadasıspor (Iğdır Şehir)
Orduspor 1967-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Yeni Ordu)
Turgutluspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
Darıca Gençlerbirliği-Ergene Velimeşespor (Darıca İlçe)
23 Elazığ FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Elazığ Doğukent)
Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Bulvarspor (Merkez Spor Kompleksi)
- 3. Grup
Akhisarspor-68 Aksaray Belediyespor (Spor Toto Akhisar)
Merkür Holding Erbaaspor-Güneş Holding Çankaya FK (Erbaa İlçe)
Bursa Yıldırımspor-Niğde Anadolu FK (Minareli Çavuşspor Tesisleri)
Büyükçekmece Tepecikspor-Artvin Hopaspor (Tepecik Şenol Güneş)
Bitexen Sapanca Gençlikspor-Beyoğlu Yeniçarşı (Sapanca Atatürk)
Osmaniyespor FK-Siirt İl Özel İdaresi (7 Ocak)
Efeler 09-Bergama Belediyespor (Adnan Menderes)
Malatya Arguvanspor-Fatsa Belediyespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
Muş 1984 Muşspor-Kepez Belediyespor (Muş Şehir)
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