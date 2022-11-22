TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları yapılacak

TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 13. hafta karşılaşmaları 23 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları yapılacak
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22 Kasım 2022 13:32
TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 13. hafta karşılaşmaları 23 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 14.00'te başlayacak maçların programı şöyle:

- 1. Grup

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Entegre Solar Elazığspor (Şile)

Eskişehirspor-52 Orduspor FK (Eskişehir Yeni)

Karbel Karaköprü Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Faruk Çelik)

1922 Konyaspor-Nevşehir Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Yomraspor-Amasyaspor FK (Yomra İlçe)

1954 Kelkit Belediyespor-BC Group Ağrı 1970 (Kelkit İlçe)

Karşıyaka-Çatalcaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Hacettepe 1945-Belediye Kütahyaspor (Osmanlı)

Edirnespor-Belediye Derincespor (Edirne 25 Kasım)

- 2. Grup

Karaman FK-Bayrampaşaspor (Kemal Kaynaş)

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Of İlçe)

Alagöz Holding Iğdır FK-Kuşadasıspor (Iğdır Şehir)

Orduspor 1967-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Yeni Ordu)

Turgutluspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

Darıca Gençlerbirliği-Ergene Velimeşespor (Darıca İlçe)

23 Elazığ FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Elazığ Doğukent)

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Bulvarspor (Merkez Spor Kompleksi)

- 3. Grup

Akhisarspor-68 Aksaray Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

Merkür Holding Erbaaspor-Güneş Holding Çankaya FK (Erbaa İlçe)

Bursa Yıldırımspor-Niğde Anadolu FK (Minareli Çavuşspor Tesisleri)

Büyükçekmece Tepecikspor-Artvin Hopaspor (Tepecik Şenol Güneş)

Bitexen Sapanca Gençlikspor-Beyoğlu Yeniçarşı (Sapanca Atatürk)

Osmaniyespor FK-Siirt İl Özel İdaresi (7 Ocak)

Efeler 09-Bergama Belediyespor (Adnan Menderes)

Malatya Arguvanspor-Fatsa Belediyespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

Muş 1984 Muşspor-Kepez Belediyespor (Muş Şehir)

 

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