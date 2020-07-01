TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler belirlendi.

Haber; AA
TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
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01 Temmuz 2020 14:48
TFF 1. Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

4 Temmuz Cumartesi

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor: Mert Güzenge

20.00 Bursaspor-Altınordu: Koray Gençerler

5 Temmuz Pazar: 

17.30 Hatayspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak 

17.30 Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.00 Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Cihan Aydın 

20.00 Adana Demirspor-Altay: Ümit Öztürk 

6 Temmuz Pazartesi: 

17.30 Fatih Karagümrük-Boluspor: Erkan Özdamar

20.00 Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Eskişehirspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam  



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