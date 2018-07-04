Galatasaray'ın yeni lideri Fernando!

Galatasaray'da önceki gün çalışmalara katılan Fernando Reges ile teknik heyet yakından ilgilendi.Geçen sezonki şampiyonlukta önemli rol oynayan, Brezilyalı sağlık kontrolünden geçerken, teknik direktör Fatih Terim de, geçmiş sakatlıklarıyla ilgili herhangi bir sorununun olup olmadığını sordu.Fernando da çok iyi olduğunu söyledi.Sarı-Kırmızılı takımın yeni sezondaki saha içi lideri Fernando olacak.Aslan'ın hocası Terim, Brezilyalı futbolcuyu orta sahanın beyni olarak kullanacak ve ona daha fazla sorumluluk verecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Porto ve Manchester City formalarıyla birçok maça çıkan Fernando'nun tecrübesine saygı duyan Terim, Sambacı'dan takım arkadaşlarını da saha içinde yönetmesini isteyecek.Yönetim ise Fatih hocanın talebiyle Fernando'ya partner arıyor. Gündemin ilk sırasında ise yine Badou Ndiaye bulunuyor.