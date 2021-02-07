Terim'den Donk'a: "Olmush evlatlarım olmush"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ryan Donk'un instagram hesabından paylaştığı esprili içeriğe yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Terim'den Donk'a: 'Olmush evlatlarım olmush'
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07 Şubat 2021 16:16
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Ryan Donk, instagram hesabından Marcao ile birlikte bir görsel paylaştı.

'Duvar' temalı bir görsel yayınlayan Ryan Donk, 'Donkça' olarak nitelendirdiği kendine has anlatımıyla, "Marcao usta ve ben. Fatih Hotjam duvar olmushmu?'' diyerek Fatih Terim'i etiketledi.

Terim, Ryan Donk'un paylaşımına, "Olmush evlatlarım olmush" şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray, Donk ve Marcao'nun oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet elde etti.





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