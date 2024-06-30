Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü!

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya'yı 67-56 yenerek bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2024 00:08
Son güncelleme 30 Haziran 2024 00:12
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF (Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu) Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya'yı 67-56 yenerek bronz madalya kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen turnuvanın üçüncülük müsabakasında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, İtalya'yı 67-56 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

IWBF Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya'ya 60-40 üstünlük kuran Büyük Britanya, şampiyonluğa ulaştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery