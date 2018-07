TBF ile Türk Telekom yayın anlaşması imzaladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türk Telekom ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yayın hakları konusunda sözleşme imzaladı.Fairmont Quasar İstanbul Otel'de düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, TBF CEO'su Ömer Onan, Türk Telekom Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türk Telekom yöneticileri katıldı.Anlaşma kapsamında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 3 sezonluğuna Tivibu'dan yayınlanacak. Bu iki ligin yanı sıra Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası ile TBF All-Star maçları da Tivibu Spor'da sporseverlerle buluşacak.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki maçların tamamı canlı olarak yayınlanacak. Her hafta oynanacak 8 müsabakanın 2'si şifresiz yayın yapan Tivibu Spor'dan ücretsiz olarak izlenebilecek. 2018-2019 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde her hafta 2, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında ise haftada 3 maç canlı yayınla basketbolseverlere aktarılacak."Türk basketbol tarihinde eşi görülmemiş bir anlaşma"İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbol tarihinde eşi görülmemiş bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi, yayın haklarıyla ilgili 1 yıla yakın sürerdir yürüttüğümüz çalışmaları sonlandırdık. Basketbolun güçlenmesi ve gelişimi amaçlarımızı merkezde tutarak aldığımız kararla Tivibu ile anlaşmış bulunuyoruz. Kulüplerimizin ortak pazarlama anlaşmasıyla ilgili bize teslim ettiği yetkiyle Türk basketbol tarihinde eşi görülmemiş bir anlaşmaya imza atmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 2018-2019 sezonundan başlamak üzere 2020-2021 sezonu sonuna kadar basketbolun yeni adresi Tivibu olacak. Türkiye'nin öncü ve köklü kuruluşlarından Türk Telekom bünyesinde bulunan, yayın hayatına başladığı günden itibaren yayıncılığa değer katan Tivibu ile şimdilik 3 yıllık ancak umarım çok daha uzun sürecek bir iş birliği yapmış bulunuyoruz. Bizi Tivibu ile buluşturan ve bize heyecan veren çıkış noktamız, ortak amacımız olan her eve girebilmek anlayışıydı."Türkoğlu, basketbolun izlenirliğini ve oynanmasını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Hayatını basketboldan kazanan ve spora adayan profesyoneller olarak bir ülkenin kalkınmasında ve güçlenmesinde sporun çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Amacımız, basketbolu her evde izlenir her mahallede oynanır hale getirmek. Avrupa'nın en değerlileri arasında yer alan kadın ve erkek liglerimizi güçlendirirken, kıymetli kulüplerimizin yatırımlarını destekleyecek gelir kaynakları oluşturmak bizim için çok önemliydi." diye konuştu.Anlaşma sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına ulaşılacağını belirten Hidayet Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Önümüzdeki 3 sezon boyunca Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde tüm maçlar canlı yayınlanacak. Bu maçların ikisi şifresiz kanaldan yayınlanacak. Bununla basketbolseverler, spora şifresiz ulaşacak. Biten anlaşmada sadece 5 maçın canlı yayınlanması maddesi bulunuyordu. Basketbol tutkunlarına ligin tamamını canlı izleme fırsatı sunacağız. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise birinci sezonda her hafta 2, sonraki sezonlarda da her hafta 3 maç canlı olarak yayınlanacak. Yılın basketbol şöleni olan All-star organizasyonumuz şifresiz, heyecanla beklenen Türkiye Kupası maçları ise şifreli kanaldan izlenecek."TBF Başkanı, anlaşmanın ekonomik boyutundan da bahsederek, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye'nin idari ve sportif açıdan en başarılı branşının bizlere emanet edildiği andan bu yana çok kapsamlı çalışmalar yürüttük. Hem liglerimizin değerini artırmak hem kulüplerimizin sürdürülebilir ve güçlü yapısına katkı sağlamak hem de basketbolu herkese daha yakın hale getirmek amacıyla çalışıyoruz. Geçtiğimiz 1,5 sezon içinde sponsorluk gelirlerimizi önemli miktarda artırdık. Tivibu ile yaptığımız anlaşma neticesinde döviz kurlarındaki yükselişe rağmen erkeklerde avro bazında yüzde 60'lık bir artış sağlıyoruz. Uluslararası başarıyla bizi gururlandıran kadın basketbolunda yüzde 120'lik yayın geliri artışı oluşturuyoruz. Bu, Türk basketbolu için tarihi bir anlaşmadır. Türk Telekom'un genel müdürü Paul Doany, hem iyi bir iş adamı hem de gerçek bir sporsever. Birlikte güçlü bir takım olacağımıza ve basketbol izleyicisine eşsiz bir deneyimler sunacağımıza eminim."İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hidayet Türkoğlu, "İki tarafı mutlu edecek bir anlaşma oldu. Bu anlaşmada bizi cezbeden nokta, kadın ve erkek liglerimizin bir kanal üzerinden yayınlanması oldu. Tüm basketbolseverleri bir çatı altında toplamak için Tivibu ailesiyle güzel bir anlaşma yaptık. Türk basketbolu için hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti."Tivibu'nun her yerde olması gerekiyor"Paul Doany ise Türk Telekom Basketbol Takımı'nın yeniden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiğini hatırlatarak, "Bu ligin tekrar parçası olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Herkese televizyonu ulaştırma hedefimiz vardı. 2010 senesinde futbolla bunu denemiştik ancak istediğimiz gibi olmadı. Futbol ihalesine girdik ama ne yazık ki Digiturk kazandı. Hedefimiz, herkesin erişimini sağlamaktı. Şimdi bunu basketbolla yapmaya çalışacağız. Çünkü Tivibu'nun her yerde olması gerekiyor. Basketbolla başlıyoruz, adım adım bizi nereye götüreceğini göreceğiz." diye konuştu.İmza töreninin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Doany, "Türk Telekom'un marka değerinin en önemli kısmı Tivibu. Bütün evlere ve bütün cihazlara ulaştırmamız lazım. Bu, şirketin en önemli hedeflerinden bir tanesi. Çok uzun süredir kendi basketbol takımımıza da yatırım yapıyoruz. Hem takımımızın Süper Lig'e çıkması hem de yayın haklarını almamız nedeniyle iki kat gurur duyuyoruz. Herkesin uygun fiyatlarla televizyon içeriğine ulaşması için stratejimizi uygulamaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.Hakan Dursun ise yapılan anlaşmadan dolayı heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Türk basketbolunun yeni adresi artık Tivibu. Bu bize heyecan veriyor. Avrupa'nın en değerli ve popüler basketbol ligleri Türkiye'de. Böyle bir içeriğin Tivibu'ya ciddi güç katacağına inanıyoruz. Tivibu, geçtiğimiz birkaç yıldır Türkiye televizyon pazarında en çok tercih edilen, en çok büyüme oranına sahip platformu. Böyle bir içerikle büyümemize hız katacağımızı düşünüyoruz. Bir yıl gibi kısa dönemde pazardaki dördüncü büyük oyuncudan ikinci büyük oyuncu konumuna yükseldik. Bu içerikle pazarın lideri Tivibu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Değerli içeriği her haneye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Dursun, "En büyük amacımız, değerli içeriğin küçük bir kitlede yüksek fiyatla sınırlı kalması değil, Türkiye'de mümkün olduğu kadar çok haneye yayılması. Türkiye'deki her haneye bu ürünümüzü ulaştıracak fiyatlarla ve kampanyalar yapacağız. Bu yolda da çok büyük bir hızla ilerliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.