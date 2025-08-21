Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, sakatlığıyla ilgili umut verici bir güncelleme paylaştı.Aşil tendonu kopan ve 12 Mayıs'taki playoff maçında sakatlanan Tatum, ameliyat sonrası sürecini şöyle özetledi:Tatum, son dönemdeki kamuoyu etkinliklerinde daha rahat hareket ederken gözlemlendi. Celtics Başkanı Rich Gotham da ilerlemeyi doğruladı:Gotham, dönüş tarihi için net konuşmasa da Tatum'un azmini övdü. Yıldız oyuncu, sakatlık öncesi playofflarda 28.1 sayı, 11.5 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.