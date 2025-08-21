21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Tatum, iyileşme süreci için: "Daha iyi günler yakında"

Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, sakatlığıyla ilgili umut verici bir güncelleme paylaştı.

21 Ağustos 2025 13:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Aşil tendonu kopan ve 12 Mayıs'taki playoff maçında sakatlanan Tatum, ameliyat sonrası sürecini şöyle özetledi:

Aşil tendonu kopan ve 12 Mayıs'taki playoff maçında sakatlanan Tatum, ameliyat sonrası sürecini şöyle özetledi:
"Rehabilitasyon yorucu… Ama artık biraz daha iyi. Alçıyı çıkardım, daha iyi günler yakında."

Tatum, son dönemdeki kamuoyu etkinliklerinde daha rahat hareket ederken gözlemlendi. Celtics Başkanı Rich Gotham da ilerlemeyi doğruladı:
"Artık sadece parmaklarını kıpırdatan birinden, bugün gördüğümüz gibi daha rahat yürüyen birine dönüştü."


Gotham, dönüş tarihi için net konuşmasa da Tatum'un azmini övdü. Yıldız oyuncu, sakatlık öncesi playofflarda 28.1 sayı, 11.5 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
