Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, sakatlığıyla ilgili umut verici bir güncelleme paylaştı.
Aşil tendonu kopan ve 12 Mayıs'taki playoff maçında sakatlanan Tatum, ameliyat sonrası sürecini şöyle özetledi:
"Rehabilitasyon yorucu… Ama artık biraz daha iyi. Alçıyı çıkardım, daha iyi günler yakında."
Tatum, son dönemdeki kamuoyu etkinliklerinde daha rahat hareket ederken gözlemlendi. Celtics Başkanı Rich Gotham da ilerlemeyi doğruladı:
"Artık sadece parmaklarını kıpırdatan birinden, bugün gördüğümüz gibi daha rahat yürüyen birine dönüştü."
Gotham, dönüş tarihi için net konuşmasa da Tatum'un azmini övdü. Yıldız oyuncu, sakatlık öncesi playofflarda 28.1 sayı, 11.5 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.
