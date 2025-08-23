Tanju Özcan'dan Fenerbahçe camiasına özür mesajı!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadığı diyalog sonrası özür mesajı paylaştı.

Kötü bir niyetinin olmadığı belirten Özcan, "Bazen algılar, gerçeklerin önüne geçebilmektedir. Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir spor kulübünün taraftarlarına yönelik hasmane bir tutum içerisinde bulunmadım. Ancak genel söylemlerim nedeniyle, halihazırda şahsıma karşı olumsuz bir tutum sergileyen bazı kişi ve gruplar, mizah amacıyla başlatılan bir süreci farklı şekilde yorumlayarak değerli Fenerbahçe taraftarlarını şahsıma karşı kışkırtmaya çalışmıştır. Bu süreçte herhangi bir kötü niyet taşımadığımı özellikle belirtmek isterim. Bununla birlikte, maksadımı aştığımı samimiyetle düşünen Fenerbahçe taraftarlarına, bu videoyu paylaşarak Fenerbahçe camiasına yanlış anlaşılmalar için özürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Tanju Özcan, perşembe günü, sosyal medya hesabından, "Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, bu paylaşımın ardından, cuma günü,açıklamasını yapmıştı.Tanju Özcan, Sertaç Komsuoğlu'nun bu açıklamasının ardından yeni bir paylaşım yapmıştı.