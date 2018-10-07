SİVASSPOR, 7 DAKİKADA 3 GOL BULDU

DOUGLAS'IN KIRMIZISIYLA MAÇ ADETA ÇILDIRDI!

SİVASSPOR PENALTI KAÇIRDI, KORNERİNDE GOLÜ ATTI

MALATYASPOR, 3 DAKİKADA BERABERLİĞİ YAKALADI

TAMER TUNA: "FUTBOL ADINA MORAL VERİCİ"

ROBINHO: "FİZİK OLARAK İYİ DURUMDAYIM"

EROL BULUT: "MAÇI 6-4 ALABİLİRDİK"





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 4-4'lük eşitlikle sona erdi.Yeni Malatyaspor, 11. dakikada Arturo Mina ile öne geçti.17. dakikada Sadık Çiftpınar kendi kalesine attı ve skora denge geldi.Bu golün ardından Robinho ile Douglas iş birliği ile 2 yol geldi. Robinho, 21 ve 24. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1'e taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.Sivasspor, 2 asist yapan Douglas'ın 52. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesi sonrası 10 kişi kaldı.Yeni Malatyaspor, 1 kişi fazla oynamanın etkisiyle baskısını artırdı ve 67. dakikada Mitchell Donald ile farkı 1'e indirdi.72'de oyuna giren Gabriel Torje, savunma arkasına sarktı ve ceza sahası içerisinde Chebake'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Muhammet Demir'in penaltı vuruşunu, Malatyaspor kalecisi Fabien Farnolle 74. dakikada kornere çeldi.Kullanılan kornerde Robinho'nun ortası ve Hakan Arslan'ın golüyle Sivasspor, 75. dakikada farkı 2'ye çıkardı.2 farklı geriye düşen Malatyaspor daha çok risk aldı ve 77. dakikada Adem Büyük'ün golüyle farkı yeniden 1'e indirdi. Bu golden 3 dakika sonra Guilherme içeri çevirdi, Eren Tozlu yaptığı kafa vuruşuyla skora eşitliği getirdi.Malatyaspor, 90+3. dakikada Adem Büyük ile bir gol daha buldu ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 12 puana, Sivasspor ise 9 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçın ardından, "Bu futbolun keyfi. Malatya'nın maçı çevirme isteği, bizim mücadelemiz ve oyunun son ana kadar gidip gelmesi futbol adına moral verici. Bir puana üzülüyorum ama futbolun keyif vermesinden dolayı zevk aldım" ifadelerini kullandı.Robinho ise, "Bugün savaştık, çok iyi bir maç çıkarttık ama istediğimiz sonucu alamadım. Çalışmaya devam etmek zorundayız. Fizik olarak iyi durumdayım ve umarım bu şekilde devam ederim" yorumunu yaptı.Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından yayıncı kuruluşa, "Maça iyi başladık golü de attık ama nedense geri çekildik. 7 dakikada 3 gol yedik. Sonra takımın direnci düştü. İkinci yarıya değişiklikle başladık ve 3-5-2'ye döndük. Tam dengeyi yakalayacağız derken 4. golü yedik. Maçı 6-4 de alabilirdik. Takımımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.3. dakikada ceza yayının sağından gelen topu Sadık Çiftpınar, kale direğinin yakınındaki Adem Büyük'e aktardı. Adem Büyük'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.11. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Guilherme, ceza sahasına ortasını yaptı. Kale sahası içinde Mina, savunmayla beraber topa yükseldi. Mina'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelerle buluştu: 1-017. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Savunmasının arkasına sarkan Muhammet Demir'in vuruşunda, Sadık Çiftpınar'a da çarpan top ağlara gitti: 1-120. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Aleksic şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural kale direğinin dibinde topu güçlükle önledi.21. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Douglas'ın sağ kanattan yaptığı ortada Robinho topla buluştu. Kale direğinin dibinden vuruşunu yapan Robinho, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-224. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Douglas'ın orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Robinho, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-343. dakikada sağ taraftan Chebake'nin ortasında kale direğinin dibinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.44. dakikada Ziya'nın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.47. dakikada Douglas, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek penaltı noktasının gerisindeki Muhammet Demir'e pasını gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üsten auta çıktı.67. dakika ev sahibi takım ikinci gölünü attı. Pereira'nın pasıyla ceza önünde topla buluşan Donald'ın sert vuruşunda, savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-3.73. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, penaltı vuruşundan faydalanamadı. Muhammed Demir'in kullandığı penaltıda kaleci Farnolle, yaptığı güzel kurtarışla gole izin vermedi.75. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Kale sahası içerisinde topla buluşan Hakan Arslan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 4-2 öne geçirdi.77. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor 3. golünü buldu. Chebake'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Boutaib'in dokunduğu topu kale önünde Adem Büyük tamamlayarak farkı yeniden 1'e indirdi: 3-4.80. dakikada ev sahibi takım maçta eşitliği sağladı. Pereira'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Guilherme, müsait durumdaki Eren Tozlu'yu gördü. Bu oyuncu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-4.Yeni MalatyaBülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet KısalFarnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Eren Tozlu), Donald (Dk. 90+6 Ahmet Ildiz), Muniru (Dk. 46 Pereira), Guilherme, Aleksic, Adem Büyük, BoutaibAli Şaşal Vural, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 56 Papp), Robinho, Emre Kılınç (Dk. 70 Torje), Muhammet Demir (Dk. 76 Kone)k. 11 Mina, Dk. 67 Donald, Dk. 77 Adem Büyük, Dk. 80 Eren Tolzu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 17 Muhammet Demir, Dk. 21 ve 24 Robinho, Dk. 75 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor): Dk. 52 Douglas (Demir Grup Sivasspor): Dk. 19 Ziya Erdal, Dk. 90 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 72 Adem Büyük, Dk. 63 Sadık Çiftpınar, Dk. 80 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)