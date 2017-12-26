Tahincioğlu All-Star 2018'in oylaması RedBull.com'da

Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin en görkemli organizasyonu Tahincioğlu All-Star 2018'e 1 aydan az bir süre kaldı.ING Bank 3 sayı yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması ile birlikte All-Star'da yapılacak Avrupa ile Asya Karması maçında yer alacak oyuncuların belirleneceği oylama, oylama partneri RedBull.com'da başladı. İlk günden binlerce kişinin katıldığı oylama sonucu 17 Ocak 2018 Çarşamba tarihinde açıklanacak. Biletlerin Biletix üzerinden satışa sunulduğu Tahincioğlu All-Star 2018, 21 Ocak 14.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.Bu sezon basketbolculara muhteşem bir seyir zevki yaşatan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin devre arasında düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonu yaklaşıyor.21 Ocak'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek ve binlerce kişinin salondan, milyonlarca kişinin de NTVSpor ekranlarından izleyeceği senenin en iyi şovu öncesinde oylama başladı. Basketbolseverler, Asya karması ile Avrupa karmasını karşı karşıya getirecek All-Star maçında yer almasını istedikleri basketbolcuları http://www.redbull.com/bslallstar adresinden seçebiliyor.Oylamada tüm basketbolculara oy verilebiliyor. İki karmada da en iyi iki oyun kurucu, en iyi iki forvet ve en iyi pivotlar seçilecek. En çok oyu olan 5 kişi, mücadeleye ilk 5'te başlamaya hak kazanacak. Avrupa Karması'nda Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka, Demir İnşaat Büyükçekmece, Galatasaray Odeabank ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi forması giyen oyuncular forma giyecek.Asya Karması'nda ise Banvit, Eskişehir Basket, Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak Sportif, Pınar Karşıyaka, Sakarya Büyükşehir Basketbol, Tofaş, Trabzonspor ve Yeşil Giresun Belediyespor basketbolcuları olacak.RedBull.com'un da medya sponsorluğu yaptığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin halk oylamasıyla seçilen Asya ve Avrupa karmalarının maçının yanı sıra; LeasePlan Yetenek Yarışması, ING Bank 3 Sayı Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması gibi etkinliklerle basketbol severlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.Sürpriz sanatçıların devre arası konseriyle renklenecek etkinlik süresince ayrıca birçok yarışma ve görsel şov, izleyenlerin beğenisine sunulacak.Erick McCollum (AnadoluBarış Ermiş (TOFAŞ), Brad Wanamaker (Fenerbahçe Doğuş), Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş), Sami Mejia (TOFAŞ), Gasper Vidmar (Banvit).