T-Mac "Giannis" dedi, Pippen "İki MVP ödülü verimeli" fikrini ortaya attı!

NBA efsaneleri Tracy McGrady ve Scottie Pippen, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo arasında, bu sezonun MVP ödülünü hak eden oyuncu üzerine tartıştılar.



Hem LeBron hem de Giannis, bu sezon MVP ödülünü kazanmak için çok güçlü argümanlara sahipler. ESPN'den Rachel Nichols, LeBron veya Giannis'in bu sezon MVP olarak adlandırılıp adlandırılmayacağını tartışmak için, T-Mac ve Pippen'ı bir araya getirdi.



McGrady, savunmanın tarafında yaptığı sıkı çalışma nedeniyle Giannis'in ödülü kazanması gerektiğini düşünürken, LeBron'un uzun ömürlülüğüne ve üretimine de övgüde bulundu. Tracy ayrıca, LeBron'un Anthony Davis ile oynamasının, işleri onun için daha kolay hale getirdiğini düşündüğünü belirtti:



"Giannis'i seçmem gerek. Bu çocuğun daha ilk maçtan bir görev üzerinde olduğunu ve tartışmaya açık bir şekilde, Yılın Savunmacısı ödülünü kazanabileceğini düşünüyorum, yani her iki tarafta da oynuyor. LeBron James'in 17'inci yılında yaptıklarını asla küçümsemiyorum, bu rakamları ortaya koymak inanılmaz ama aynı zamanda ilk All-NBA kadrosunda olan Anthony Davis ile oynadığını da unutmamak gerek."



"BU YIL, İKİ MVP ÖDÜLÜ VERİLMELİ!"



Pippen, LeBron'un 17'inci yılında bu kadar üst düzey bir performans sergilemesinden ötürü etkilendiğini iddia etti, ancak ligin bu sefer iki MVP ödülü vermesi gerektiğini söyledi:



"Açıkçası, Giannis, takımını Doğu Konferansı Finallerine geri çıkarmaya, ve NBA Finalleri'ne yükseltmeye çalışıyor. Ancak LeBron'un yıllar boyunca ortaya koyduğu çalışma, takımdan takıma yaptıkları ve uzun ömürlülüğü de, bana göre çok şey açıklıyor. Bu ligde 17 yıldır oynamış ve sonuncu yılında zar zor tutunmaya çalışmış biri olarak, kendisine şapka çıkarıyorum. Bu adamların ikisinin de yaptıklarını es geçmek istemiyorum. Lig eğer bir MVP ödülünü iki kişiye verecekse, bence şimdi tam da fırsatı."



LeBron şu anda ortalama 25.7 sayı, 7.9 ribaund, 10.6 asist (sezonda zirvede) ve 1.2 top çalma ile, Lakers'ı Batı'nın en iyi derecesine taşımış durumda.



Öte yanda Giannis ise, 29.6 sayı, 13.7 ribaund, 5.8 asist, 1.0 top çalma ve 1.0 blok ortalamalarıyla, Bucks'ı sezonun en iyi derecesine yükselten oyuncu konumunda.



