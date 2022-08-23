Svensson: 'Beraberliğe oynarken kırmızı geldi'

Adana Demirspor'un savunmacılarından Jonas Svensson, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Norbeçli sağ bek maç sonu açıklamasında kırmızı karta kadar beraberlik mücadelesi verdiklerini belirterek üzgün olduklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:



"3-0'dan sonra 3-2'yi yakaladık, beraberlik için de mücadele gösteriyorduk ama maalesef kırmızı kart geldi. Belirleyici etken olduğunu söyleyebilirim kırmızı kartın. Sonrasında bir gol daha yedik. Genel olarak bugün iki takım arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum. İyi mücadele etmiştik, üzgünüm."

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