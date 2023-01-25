Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

iddaa'da Süper Lig şampiyonluk oranları değişti. Bu sezon bir ilk yaşandı. İşte ayrıntılar...

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Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
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25 Ocak 2023 12:26
Süper Lig'de 21. hafta öncesinde iddaa Risk Yönetim Merkezi tarafından şampiyonluk oranları güncellendi.

Galatasaray'ın oranı 1.90'dan 1.80'e düştü ve sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir numaralı favori olarak açıklandıi

Fenerbahçe'nin 1.90'lık şampiyonluk oranı, Ümraniyespor galibiyetine rağmen 2.00'ye yükseldi ve sarı-lacivertliler, iki numaralı favori olarak duyuruldu.

Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 8.50'den 8.00'e güncellendi. Trabzonspor'un son oranı 14.00'ten 13.00'e çekildi

Başakşehir'e 15.00, Adana Demirspor'a 60.00 oran belirlendi.

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