Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 21. hafta öncesinde iddaa Risk Yönetim Merkezi tarafından şampiyonluk oranları güncellendi.
Galatasaray'ın oranı 1.90'dan 1.80'e düştü ve sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir numaralı favori olarak açıklandıi
Fenerbahçe'nin 1.90'lık şampiyonluk oranı, Ümraniyespor galibiyetine rağmen 2.00'ye yükseldi ve sarı-lacivertliler, iki numaralı favori olarak duyuruldu.
Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 8.50'den 8.00'e güncellendi. Trabzonspor'un son oranı 14.00'ten 13.00'e çekildi
Başakşehir'e 15.00, Adana Demirspor'a 60.00 oran belirlendi.
İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'ın oranı 1.90'dan 1.80'e düştü ve sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir numaralı favori olarak açıklandıi
Fenerbahçe'nin 1.90'lık şampiyonluk oranı, Ümraniyespor galibiyetine rağmen 2.00'ye yükseldi ve sarı-lacivertliler, iki numaralı favori olarak duyuruldu.
Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 8.50'den 8.00'e güncellendi. Trabzonspor'un son oranı 14.00'ten 13.00'e çekildi
Başakşehir'e 15.00, Adana Demirspor'a 60.00 oran belirlendi.
İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN
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