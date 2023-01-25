Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 21. hafta öncesinde iddaa Risk Yönetim Merkezi tarafından şampiyonluk oranları güncellendi.Galatasaray'ın oranı 1.90'dan 1.80'e düştü ve sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir numaralı favori olarak açıklandıiFenerbahçe'nin 1.90'lık şampiyonluk oranı, Ümraniyespor galibiyetine rağmen 2.00'ye yükseldi ve sarı-lacivertliler, iki numaralı favori olarak duyuruldu.Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 8.50'den 8.00'e güncellendi. Trabzonspor'un son oranı 14.00'ten 13.00'e çekildiBaşakşehir'e 15.00, Adana Demirspor'a 60.00 oran belirlendi.