Abdullah Avcı: "Trabzonspor 'inadıyla devam eder' demiştim"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-2 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Trabzonspor 'inadıyla devam eder' demiştim'
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28 Nisan 2024 21:43
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-2 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İNADIYLA DEVAM EDER DEMİŞTİM"

Ocak ayındaki kötü dönemi hatırlatan Avcı, "Geçen senesinde yoktum şampiyonluğun yıldönümünün. Umarım oralarda kalabiliriz. Trabzonspor büyük camiadır, kupalar, şampiyonluklar... Üst üste maçlar yaptık ocak ayında ve sancılı bir süreçti. O zaman da söylediğim gibi 'Trabzonspor inadıyla devam eder' demiştim. Bugün oyunculardaki gelişmeyi görüyoruz." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen Avcı, "Biz ilk yarıda erken final pasları yapmaya başladık ve Antep takımı bunları değerlendirdi. Top rakipteyken sıcak teması yapmayan bir kimliğimiz var, önümüzdeki sene itibarıyla bunu geliştireceğiz inşallah. Doğru oyun, karşılığını veriyor. Üst üste goller geldi. Trabzonspor, taraftarı olmadan eksik. Onlara çok ihtiyacımız var. Umarım bizi gelecek sezon yalnız bırakmazlar. Selçuk Hoca'ya da başarılar diliyorum." sözlerini sarf etti.

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