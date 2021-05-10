Süper Lig'den 2 ekip PFDK'ya sevk edildi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'den 2 ekip PFDK'ya sevk edildi
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10 Mayıs 2021 22:28
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 2 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Kasımpaşa ile oynadığı maçta "talimatlara aykırı hareketleri", MKE Ankaragücü'nün de Fenerbahçe ile oynadıkları müsabakada "saha olayları", "usulsüz seyirci alınması" ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Hasan Hatipoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü Antrenörü Toprak Kırtoğlu ve Trabzonspor'da kulüp görevlisi Mehmet Ongan'ın çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.



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