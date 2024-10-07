Süper Lig'de VAR kayıtları!

Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı.



İşte haftanın en çok tartışılan pozisyonlarındaki VAR kayıtları;

Gaziantep FK-Beşiktaş maçında Ciro Immobile'ye yapılan müdahele sonrası verilen penaltı pozisyonu ile ilgili VAR konuşması!



VAR: Ali hocam. Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Ali hocam ilk görüntüde sana kalecinin topla oynamadığını, topla 17 numaralı oyuncunun oynadığını göstereceğim.



Muhammet Ali Metoğlu: Bir dakika. Tamam, evet.



VAR: Şu anda kaleci topla oynamıyor.



Muhammet Ali Metoğlu: Evet, 17 numara. Tamam, gördüm.



VAR: Şimdi diğer bir açıdan da kalecinin oyuncuya olan etkisini gösteriyorum.



Muhammet Ali Metoğlu: Tamam. Penaltı veriyorum, kart gösteriyorum.



VAR: Doğrudur.



