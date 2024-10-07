Süper Lig'de VAR kayıtları!

Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
İşte haftanın en çok tartışılan pozisyonlarındaki VAR kayıtları;
Gaziantep FK-Beşiktaş maçında Ciro Immobile'ye yapılan müdahele sonrası verilen penaltı pozisyonu ile ilgili VAR konuşması!
VAR: Ali hocam. Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Ali hocam ilk görüntüde sana kalecinin topla oynamadığını, topla 17 numaralı oyuncunun oynadığını göstereceğim.
Muhammet Ali Metoğlu: Bir dakika. Tamam, evet.
VAR: Şu anda kaleci topla oynamıyor.
Muhammet Ali Metoğlu: Evet, 17 numara. Tamam, gördüm.
VAR: Şimdi diğer bir açıdan da kalecinin oyuncuya olan etkisini gösteriyorum.
Muhammet Ali Metoğlu: Tamam. Penaltı veriyorum, kart gösteriyorum.
VAR: Doğrudur.
İşte haftanın en çok tartışılan pozisyonlarındaki VAR kayıtları;
Gaziantep FK-Beşiktaş maçında Ciro Immobile'ye yapılan müdahele sonrası verilen penaltı pozisyonu ile ilgili VAR konuşması!
VAR: Ali hocam. Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Ali hocam ilk görüntüde sana kalecinin topla oynamadığını, topla 17 numaralı oyuncunun oynadığını göstereceğim.
Muhammet Ali Metoğlu: Bir dakika. Tamam, evet.
VAR: Şu anda kaleci topla oynamıyor.
Muhammet Ali Metoğlu: Evet, 17 numara. Tamam, gördüm.
VAR: Şimdi diğer bir açıdan da kalecinin oyuncuya olan etkisini gösteriyorum.
Muhammet Ali Metoğlu: Tamam. Penaltı veriyorum, kart gösteriyorum.
VAR: Doğrudur.