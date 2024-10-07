Süper Lig'de VAR kayıtları!

Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

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Süper Lig'de VAR kayıtları!
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07 Ekim 2024 20:05
Son güncelleme 07 Ekim 2024 21:43
Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

İşte haftanın en çok tartışılan pozisyonlarındaki VAR kayıtları;
Gaziantep FK-Beşiktaş maçında Ciro Immobile'ye yapılan müdahele sonrası verilen penaltı pozisyonu ile ilgili VAR konuşması!

VAR: Ali hocam. Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Ali hocam ilk görüntüde sana kalecinin topla oynamadığını, topla 17 numaralı oyuncunun oynadığını göstereceğim.

Muhammet Ali Metoğlu: Bir dakika. Tamam, evet.

VAR: Şu anda kaleci topla oynamıyor.

Muhammet Ali Metoğlu: Evet, 17 numara. Tamam, gördüm.

VAR: Şimdi diğer bir açıdan da kalecinin oyuncuya olan etkisini gösteriyorum.

Muhammet Ali Metoğlu: Tamam. Penaltı veriyorum, kart gösteriyorum.

VAR: Doğrudur.

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