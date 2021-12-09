Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanacak. İşte haftanın programı ve detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 16. hafta heyecanı
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09 Aralık 2021 13:39
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi, cuma günü yapılacak Altay-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın açılış maçında Altay ile Atakaş Hatayspor, İzmir'de yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

Cuma:

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)


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