Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.

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Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı
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03 Aralık 2024 20:00
Son güncelleme 03 Aralık 2024 20:04
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.

Fenerbahçe - Gaziantep FK; Fenerbahçe'nin iptal olan penaltısı

VAR: "Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum."

Alper Akarsu: "Ekrandayım."

VAR: "Bu temas noktası, oynat hocam."

Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. Başka açın var mı?"

VAR: "Bir açım daha var."

Alper Akarsu: "Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim."

VAR: "Rica ederim."

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