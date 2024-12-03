Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.



Fenerbahçe - Gaziantep FK; Fenerbahçe'nin iptal olan penaltısı



VAR: "Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum."



Alper Akarsu: "Ekrandayım."



VAR: "Bu temas noktası, oynat hocam."



Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. Başka açın var mı?"



VAR: "Bir açım daha var."



Alper Akarsu: "Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim."



VAR: "Rica ederim."



