Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.
Fenerbahçe - Gaziantep FK; Fenerbahçe'nin iptal olan penaltısı
VAR: "Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum."
Alper Akarsu: "Ekrandayım."
VAR: "Bu temas noktası, oynat hocam."
Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. Başka açın var mı?"
VAR: "Bir açım daha var."
Alper Akarsu: "Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim."
VAR: "Rica ederim."
Fenerbahçe - Gaziantep FK; Fenerbahçe'nin iptal olan penaltısı
VAR: "Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum."
Alper Akarsu: "Ekrandayım."
VAR: "Bu temas noktası, oynat hocam."
Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. Başka açın var mı?"
VAR: "Bir açım daha var."
Alper Akarsu: "Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim."
VAR: "Rica ederim."