Stuttgart - Sparta Prag maçında kazanan yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart - Sparta Prag karşılaşmasında kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Stuttgart - Sparta Prag maçında kazanan yok!
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01 Ekim 2024 21:46
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Stuttgart, sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Mercedes Benz-Arena'daki mücadele 1-1 sona erdi.

Stuttgart , 7. dakikada Enzo Millot ile öne geçti. Sparta Prag, bu gole 32. dakikada Kaan Kairinen ile cevap verdi.

Stuttgart'ta Atakan Karazor, 76 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Stuttgart 1, Sparta Prag 4 puana yükseldi.

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sparta Prag, Manchester City deplasmanına gidecek.

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