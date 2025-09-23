23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Steph Curry, NBA'in en iyi Amerikalı oyuncusu seçildi

Golden State Warriors süper yıldızı Stephen Curry, ESPN'in gerçekleştirdiği anket sonucunda NBA'in en iyi Amerikalı oyuncusu seçildi.

calendar 23 Eylül 2025 14:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Steph Curry, NBA'in en iyi Amerikalı oyuncusu seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors süper yıldızı Stephen Curry, ESPN'in gerçekleştirdiği anket sonucunda NBA'in en iyi Amerikalı oyuncusu seçildi. Ankete 20 koç, scout ve yönetici katıldı.

37 yaşındaki Curry, NBA'de bugüne kadar birçok ödül kazanmış bir isim. 2015-2016 sezonunda aldığı oybirliğiyle MVP ödülü, onu bu başarıya ulaşan ilk oyuncu yapmıştı.

Yeni NBA sezonunun başlamasına bir aydan az bir süre kala ESPN, lig genelinde çeşitli konularda bir anket düzenledi. Bu ankette Curry, Minnesota Timberwolves'un genç yıldızı Anthony Edwards'ın üç oy önünde yer alarak en iyi Amerikalı oyuncu seçildi.


ESPN'den Tim Bontemps, Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'un ankete dahil edilmemesinin sonucu etkileyebileceğine dikkat çekti. Tatum, geçen sezon playofflarda yaşadığı Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyecek.

Golden State Warriors taraftarları, Curry'nin 17. sezonuna girerken kariyerinin beşinci şampiyonluk yüzüğünü kazanabileceğine inanıyor. Curry, geçtiğimiz sezonu 24.5 sayı, 6 asist ve 4.4 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.