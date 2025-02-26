Stefan Savic: 'Batagov'u büyük kulüplerde göreceğimize inanıyorum'

Çok iyi bir maç çıkardık, istediğimiz güçlü futbolu ortaya koyduk ve sonuç olarak çeyrek finale yükseldik. Çok mutluyuz." dedi.



Sakatlık süreci hakkındaki soruya yanıt veren Savic, " Bir futbolcu için en zorlu süreçler sakatlık süreçleridir. Kolay olmuyor ama güçlü dönebilmek için çok çalıştım. Bugün de mutlu olduğumu göstermeye çalışıyorum. Bu sezon hedeflerimiz var, bunları gerçekleştirmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.



Son olarak savunmadaki partneri Batagov hakkında konuşan Savic, "

Trabzonspor 'un yıldızı Stefan Savic, 5-2 kazanılan Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Maça değinen Savic, "Batagov çok iyi bir oyuncu. Çok iyi yerlere gelecektir. Yeteneğini görebiliyorsunuz. Oyuncular bu gençlik dönemlerinde bazen ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışır, biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.