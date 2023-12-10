Stanimir Stoilov: ''2-3 maç kazandık diye her şey iyi değil''

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Stanimir Stoilov: ''2-3 maç kazandık diye her şey iyi değil''
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10 Aralık 2023 22:17
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Stanimir Stoilov, üst sıraları hedefleyen iki takımın karşılaştığını dile getirerek, "Takımımız için zor bir maçtı. Böyle olacağını biliyorduk." dedi.

İlk yarıda fırsatlar yakaladıklarını ama değerlendiremediklerini söyleyen Stoilov, şunları kaydetti:

"İkinci yarı aslında futbol anlamında bizim için o kadar iyi başlamamıştı. Ama yine de kaçırdığımız fırsatlar oldu. Ardından Gençlerbirliği penaltı kaçırdı ve kırmızı kart gördü. Bizim amacımız, takımımızın her maç daha iyi oynaması. 2-3 maç kazandık diye her şeyin iyi olduğunu söyleyemeyiz. Aynı şekilde sıkı çalışmaya devam etmeliyiz, Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

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