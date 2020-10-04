Stancu: 'Beşiktaş'a karşı savaştık'

Gençlerbirliği'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyet golünü getiren Bogdan Stancu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Beşiktaş'a karşı savaştıklarını ifad eden Stancu, "Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zordur. İyi çalıştık, iyi oynadık. Kompakt durduk, savaştık. Bu 3 puan bize büyük güven verecek. Hocalar hakkında konuşmayı, kıyas yapmayı sevmiyorum. Mert Nobre takım arkadaşımdı, şimdi hocam. Güzel futbol oynama mentalitesine sahip. Umarım, uzun süre bizimle beraber olur" dedi.



Berat Özdemir: "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini, deplasmanda yendik. Beşiktaş'ı her yönüyle analiz ettik. Nobre hocam bize çok güzel anlattı. Galip geldiğimiz için mutluyuz."



Dominik Furman [Gençlerbirliği]: "Benim için çok özel bir galibiyet oldu. İlk maçımdı. İyi oynadık. Zor bir stadyumda galibiyet aldık."



