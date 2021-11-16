Sporx, FM 22 hediye ediyor: Yarışmaya katıl, kazan

Türkiye A Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçını 16 Kasım Salı günü Karadağ ile TSİ 22:45'te deplasmanda oynayacak.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye'nin Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için şansı bulunuyor.
Bu kritik karşılaşma öncesinde Sporx'in Instagram hesabından karşılaşmanın skorunu tahmin eden 3 şanslı kişiye Football Manager 22 hediye edeceğiz.
YARIŞMA ŞARTLARI
3 şanslı takipçimiz Football Manager 2022'ye ücretsiz olarak sahip olacağı kodu kazanacak.
Kampanyamız 16 Kasım 2021 saat 09:00'da başlayıp, 16 Kasım 2021 salı saat 22:30'da sona erecektir.
KATILIM ŞARTLARI
* Sporx'in Instagram hesabını takip edin. (TIKLA, TAKİP ET!)
* Instagram hesabımız üzerinden paylaştığımız bu görseli beğenin.
* Instagram hesabımızdaki bu görsele 3 arkadaşınızı etiketleyin.
* Yapacağımız çekilişte skoru bilmesinin yanı sıra bu 3 şartı yerine getirmeyen kişinin yerine başka bir çekiliş yapılacaktır.
* Kazanan duyurusu 17 Kasım 2021 Çarşamba, 12:00'de olacaktır.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye'nin Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için şansı bulunuyor.
Bu kritik karşılaşma öncesinde Sporx'in Instagram hesabından karşılaşmanın skorunu tahmin eden 3 şanslı kişiye Football Manager 22 hediye edeceğiz.
YARIŞMA ŞARTLARI
3 şanslı takipçimiz Football Manager 2022'ye ücretsiz olarak sahip olacağı kodu kazanacak.
Kampanyamız 16 Kasım 2021 saat 09:00'da başlayıp, 16 Kasım 2021 salı saat 22:30'da sona erecektir.
KATILIM ŞARTLARI
* Sporx'in Instagram hesabını takip edin. (TIKLA, TAKİP ET!)
* Instagram hesabımız üzerinden paylaştığımız bu görseli beğenin.
* Instagram hesabımızdaki bu görsele 3 arkadaşınızı etiketleyin.
* Yapacağımız çekilişte skoru bilmesinin yanı sıra bu 3 şartı yerine getirmeyen kişinin yerine başka bir çekiliş yapılacaktır.
* Kazanan duyurusu 17 Kasım 2021 Çarşamba, 12:00'de olacaktır.