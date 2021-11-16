Sporx, FM 22 hediye ediyor: Yarışmaya katıl, kazan

Karadağ - Türkiye maçının skorunu tahmin eden ve yarışma ile katılım şartlarını yerine getiren 3 takipçimize Football Manager 22 hediye edeceğiz.

Haber; Sporx.com
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Sporx, FM 22 hediye ediyor: Yarışmaya katıl, kazan
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16 Kasım 2021 09:29
Türkiye A Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçını 16 Kasım Salı günü Karadağ ile TSİ 22:45'te deplasmanda oynayacak.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye'nin Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için şansı bulunuyor.

Bu kritik karşılaşma öncesinde Sporx'in Instagram hesabından karşılaşmanın skorunu tahmin eden 3 şanslı kişiye Football Manager 22 hediye edeceğiz.

YARIŞMA ŞARTLARI

3 şanslı takipçimiz Football Manager 2022'ye ücretsiz olarak sahip olacağı kodu kazanacak.

Kampanyamız 16 Kasım 2021 saat 09:00'da başlayıp, 16 Kasım 2021 salı saat 22:30'da sona erecektir.

KATILIM ŞARTLARI

* Sporx'in Instagram hesabını takip edin. (TIKLA, TAKİP ET!)

* Instagram hesabımız üzerinden paylaştığımız bu görseli beğenin.

* Instagram hesabımızdaki bu görsele 3 arkadaşınızı etiketleyin.

* Yapacağımız çekilişte skoru bilmesinin yanı sıra bu 3 şartı yerine getirmeyen kişinin yerine başka bir çekiliş yapılacaktır.

* Kazanan duyurusu 17 Kasım 2021 Çarşamba, 12:00'de olacaktır.


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