Sportif salsa ve squash sporcusu İpek, dünya şampiyonluğu için ter döküyor

Uluslararası Dans Örgütü (IDO) Dünya Şampiyonası'nda sportif salsa alanında üçüncülük, Squash Gençler Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde eden İpek Şimşek, her iki alanda da hedeflediği dünya şampiyonluğu için disiplin ve azimle çalışıyor.



Antalya'da yaşayan 6. sınıf öğrencisi İpek Şimşek, henüz 4 yaşında kendiliğinden baleye ilgi duymaya başladı.



Ailesinin bu ilgiyi fark etmesi üzerine bale eğitimi alan İpek, zamanla farklı dans türlerini de öğrendi.



Türkiye Dans Sporları Federasyonu bünyesindeki sportif salsa branşına yoğunlaşan ve lisansını alan İpek, 2019'dan bu yana katıldığı yarışmalarda birbirinden renkli figürler sahneledi.



Kendisini hızla geliştiren ve katıldığı yarışmalarda birçok derece elde eden İpek, geçen yıl IDO Dünya Şampiyonası'nda 3 farklı kategoride üçüncü oldu.



Bir yandan da 2,5 yıldır duvar tenisi olarak bilinen squash ile ilgilenen İpek Şimşek, katıldığı Squash Gençler Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.



Her iki branşta da başarılarıyla adından söz ettiren İpek, hedef olarak belirlediği sportif salsa ve squash dünya şampiyonluğu için ter döküyor.



- "Dansı ve squashı çok seviyorum"



İpek Şimşek, AA muhabirine, küçük yaştan beri dans etmenin kendisini heyecanlandırdığını anlattı.



Dansın hayatının önemli bir bölümünü kapladığını söyleyen İpek, "Tam 7 yıldır dans ediyorum. Dört yaşında kendi isteğimle baleye başladım. Bale, modern dans ve sonrasında Latin danslarına geçtim. Şimdi de sportif salsa ile ilgileniyorum. Dans etmeyi çok seviyorum, dans özgür bir şekilde düşüncelerimi ifade etmemi sağlıyor." diye konuştu.



Bu zamana kadar birçok yarışmaya katıldığını aktaran İpek Şimşek, geçen yıl 3 farklı kategoride dünya üçüncüsü olarak Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi.



Hayalinde tek değil iki şampiyonluğun yer aldığının altını çizen İpek, "Yaklaşık 2,5 yıldır bir yandan da squash ile ilgileniyorum. Bu yıl katıldığım Squash Gençler Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde ettim. Dansı ve squashı çok seviyorum. Hayalim squash ve sportif salsada dünya şampiyonu olmak. Dansta bu sene Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Yaz boyu bunun için çalışacağım. Bu yıl dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Geçen yıl üçüncü olmuştum ama bu sefer birinci olacağım." ifadelerini kullandı.



Anne Öznur Şimşek ise kızlarının her iki branşta elde etti başarılarla kendilerini gururlandırdığını vurguladı.



Ailesi olarak ona ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:



"İpek'in hedefleri doğrultusunda başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. İpek, dansı ve sporu çok seviyor. Her ritimde dans edebilecek bir yeteneğe sahip. Her alanda başarılı bir çocuk, disiplinle çalışıyor. Derslerinde de aynı başarıyı sağlıyor. Hem okulunu, hem dansını, hem de ailesini ve sporunu ihmal etmiyor."



Profesyonel dans eğitmeni Fatih Haktan Coşkun ise yaklaşık 1,5 yıldır birlikte çalıştıkları İpek'in yeteneğiyle ön plana çıktığını ifade etti.



İpek'in çok disiplinli şekilde çalıştığını aktaran Coşkun, "İpek hep daha fazlası için elinden geleni yapan, önümüzdeki yıllar için heyecan duyduğum bir sporcu. İnşallah beni yanıltmayacak. Önümüzdeki süreçte İpek'in dünya şampiyonu olacağına inanıyorum. Büyük ihtimalle çok yakın bir zamanda dünya şampiyonluğu kupasını kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.





