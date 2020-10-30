Sporcuların deprem mesajları

İşte o paylaşımlar...



RADAMEL FALCAO



Depremin etkisini yaşayan İzmir halkı ve Türkiye kıyılarındaki diğer insanların yanındayım. Dikkatli olun, güçlü kalın ve resmi önerileri uygulayın.



ALEX DE SOUZA



Geçmiş Olsun Türkiye



ALTAY BAYINDIR



Geçmiş olsun Ege, geçmiş olsun İzmir



UĞURCAN ÇAKIR



Geçmiş olsun İzmir



CENGİZ ÜNDER



Ege ve Marmara bölgesinde gerçekleşen deprem sonrası başta İzmir olmak üzere diğer şehirlerimizde de depremi hisseden halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum.



GIGI DATOME



Geçmiş olsun İzmir, berbat bir gün



SOFIANE FEGHOULI



Sevgili kardeşlerim Allah'tan sizleri korumasını ve sizlerin bu zorlu süreçte yardımcısı olmasını diliyorum. Tüm kalbimle, bu deprem nedeniyle yas tutan ailelerin yanındayım



HAKAN ÇALHANOĞLU



Geçmiş olsun İzmir



MERT HAKAN YANDAŞ



Ege, İzmir ve depremi hisseden herkese geçmiş olsun.



OĞULCAN ÇAĞLAYAN



Geçmiş olsun İzmir



ZEKİ ÇELİK



Tek temennim can ve mal kaybının yaşanmaması… Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



GÖKHAN TÖRE



Geçmiş olsun İzmir



BERNARD MENSAH



Geçmiş olsun İzmir



BURAK YILMAZ



Geçmiş olsun İzmir



LUKAS PODOLSKI



Tüm yaralılara geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ



Geçmiş olsun İzmir



