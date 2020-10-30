Sporcuların deprem mesajları

İşte o paylaşımlar...
RADAMEL FALCAO
Depremin etkisini yaşayan İzmir halkı ve Türkiye kıyılarındaki diğer insanların yanındayım. Dikkatli olun, güçlü kalın ve resmi önerileri uygulayın.
ALEX DE SOUZA
Geçmiş Olsun Türkiye
ALTAY BAYINDIR
Geçmiş olsun Ege, geçmiş olsun İzmir
UĞURCAN ÇAKIR
Geçmiş olsun İzmir
CENGİZ ÜNDER
Ege ve Marmara bölgesinde gerçekleşen deprem sonrası başta İzmir olmak üzere diğer şehirlerimizde de depremi hisseden halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum.
GIGI DATOME
Geçmiş olsun İzmir, berbat bir gün
SOFIANE FEGHOULI
Sevgili kardeşlerim Allah'tan sizleri korumasını ve sizlerin bu zorlu süreçte yardımcısı olmasını diliyorum. Tüm kalbimle, bu deprem nedeniyle yas tutan ailelerin yanındayım
HAKAN ÇALHANOĞLU
Geçmiş olsun İzmir
MERT HAKAN YANDAŞ
Ege, İzmir ve depremi hisseden herkese geçmiş olsun.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN
Geçmiş olsun İzmir
ZEKİ ÇELİK
Tek temennim can ve mal kaybının yaşanmaması… Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
GÖKHAN TÖRE
Geçmiş olsun İzmir
BERNARD MENSAH
Geçmiş olsun İzmir
BURAK YILMAZ
Geçmiş olsun İzmir
LUKAS PODOLSKI
Tüm yaralılara geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Geçmiş olsun İzmir
RADAMEL FALCAO
Depremin etkisini yaşayan İzmir halkı ve Türkiye kıyılarındaki diğer insanların yanındayım. Dikkatli olun, güçlü kalın ve resmi önerileri uygulayın.
ALEX DE SOUZA
Geçmiş Olsun Türkiye
ALTAY BAYINDIR
Geçmiş olsun Ege, geçmiş olsun İzmir
UĞURCAN ÇAKIR
Geçmiş olsun İzmir
CENGİZ ÜNDER
Ege ve Marmara bölgesinde gerçekleşen deprem sonrası başta İzmir olmak üzere diğer şehirlerimizde de depremi hisseden halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum.
GIGI DATOME
Geçmiş olsun İzmir, berbat bir gün
SOFIANE FEGHOULI
Sevgili kardeşlerim Allah'tan sizleri korumasını ve sizlerin bu zorlu süreçte yardımcısı olmasını diliyorum. Tüm kalbimle, bu deprem nedeniyle yas tutan ailelerin yanındayım
HAKAN ÇALHANOĞLU
Geçmiş olsun İzmir
MERT HAKAN YANDAŞ
Ege, İzmir ve depremi hisseden herkese geçmiş olsun.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN
Geçmiş olsun İzmir
ZEKİ ÇELİK
Tek temennim can ve mal kaybının yaşanmaması… Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
GÖKHAN TÖRE
Geçmiş olsun İzmir
BERNARD MENSAH
Geçmiş olsun İzmir
BURAK YILMAZ
Geçmiş olsun İzmir
LUKAS PODOLSKI
Tüm yaralılara geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Geçmiş olsun İzmir