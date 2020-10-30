Sporcuların deprem mesajları

Sporcular, Ege Bölgesi'nde meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun paylaşımları yaptılar.

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Sporcuların deprem mesajları
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30 Ekim 2020 20:41
İşte o paylaşımlar...

RADAMEL FALCAO

Depremin etkisini yaşayan İzmir halkı ve Türkiye kıyılarındaki diğer insanların yanındayım. Dikkatli olun, güçlü kalın ve resmi önerileri uygulayın.

ALEX DE SOUZA

Geçmiş Olsun Türkiye

ALTAY BAYINDIR

Geçmiş olsun Ege, geçmiş olsun İzmir

UĞURCAN ÇAKIR

Geçmiş olsun İzmir

CENGİZ ÜNDER

Ege ve Marmara bölgesinde gerçekleşen deprem sonrası başta İzmir olmak üzere diğer şehirlerimizde de depremi hisseden halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum.

GIGI DATOME

Geçmiş olsun İzmir, berbat bir gün

SOFIANE FEGHOULI

Sevgili kardeşlerim Allah'tan sizleri korumasını ve sizlerin bu zorlu süreçte yardımcısı olmasını diliyorum. Tüm kalbimle, bu deprem nedeniyle yas tutan ailelerin yanındayım

HAKAN ÇALHANOĞLU

Geçmiş olsun İzmir

MERT HAKAN YANDAŞ

Ege, İzmir ve depremi hisseden herkese geçmiş olsun.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

Geçmiş olsun İzmir

ZEKİ ÇELİK

Tek temennim can ve mal kaybının yaşanmaması… Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

GÖKHAN TÖRE

Geçmiş olsun İzmir

BERNARD MENSAH

Geçmiş olsun İzmir

BURAK YILMAZ

Geçmiş olsun İzmir

LUKAS PODOLSKI

Tüm yaralılara geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Geçmiş olsun İzmir



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