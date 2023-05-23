Spor Toto Süper Lig'de görünüm

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 33 25 4 4 73 26 47 79 2.FENERBAHÇE 33 23 5 5 82 39 43 74 3.BEŞİKTAŞ 34 22 8 4 70 31 39 74 4.ADANA DEMİRSPOR 33 18 9 6 70 41 29 63 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 15 8 10 45 34 11 53 6.TRABZONSPOR 33 15 6 12 54 48 6 51 7.ARABAM.COM KONYASPOR 33 12 13 8 45 36 9 49 8.YUKATEL KAYSERİSPOR 33 15 4 14 54 57 -3 49 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 33 11 11 11 69 62 7 44 10.CORENDON ALANYASPOR 34 11 8 15 52 62 -10 41 11.KASIMPAŞA 33 11 7 15 40 52 -12 40 12.MKE ANKARAGÜCÜ 33 11 6 16 40 47 -7 39 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 33 10 8 15 43 51 -8 38 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 10 7 17 44 53 -9 37 15.İSTANBULSPOR 33 10 5 18 40 61 -21 35 16.BITEXEN GİRESUNSPOR 33 8 10 15 37 56 -19 34 17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 33 6 9 18 44 59 -15 27 18.GAZİANTEP FK 33 6 7 20 31 63 -32 25 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 6 5 22 19 74 -55 23

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.Haftaya 76 puanla en yakın takipçisinin 5 puan önünde lider giren Galatasaray, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise haftayı hükmen 3-0 galip kapattı.Konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Hangi Kredi Ümraniyespor ise bitime 3 hafta kala küme düştü.Kasımpaşa-İstanbulspor: 1-0Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-4Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-0HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 1-2Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-4Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1Ligin 35. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Stadı henüz açıklanmadı)