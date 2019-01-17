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Spor Toto 1. Lig'de ikinci devre start alıyor

Spor Toto 1.Lig'de 18. haftanın açılışında 18 Ocak Cuma akşamı tek maç oynanacak

Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de ikinci devre start alıyor
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17 Ocak 2019 09:45
Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı 18 Ocak Cuma akşamı oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligde 24 Aralık 2018'de yapılan tek maçla girilen 24 günlük devre arası, yarın Adana'da oynanacak Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın programı şöyle:

18 Ocak Cuma:

19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)

16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor (Zafer)

16.00 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)

20 Ocak Pazar:

13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)

21 Ocak Pazartesi:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Şanlıurfa GAP)

 Puan durumu

Ligde ikinci yarı öncesi puan durumu şöyle:

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  GENÇLERBİRLİĞİ 17  13  30  10  20  41 
2.  DENİZLİSPOR 17  11  29  17  12  36 
3.  GAZİŞEHİR GAZİANTEP 17  32  13  19  31 
4.  ÜMRANİYESPOR 17  20  14  31 
5.  HATAYSPOR 17  20  10  10  29 
6.  OSMANLISPOR 17  21  13  29 
7.  BOLUSPOR 17  21  16  28 
8.  ALTINORDU 17  20  12  26 
9.  ADANA DEMİRSPOR 17  22  19  24 
10.  BALIKESİRSPOR BALTOK 17  17  21  -4  23 
11.  ADANASPOR 17  20  22  -2  19 
12.  İSTANBULSPOR 17  21  24  -3  19 
13.  GİRESUNSPOR 17  17  22  -5  19 
14.  ALTAY 17  21  19  17 
15.  TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 17  22  29  -7  16 
16.  ESKİŞEHİRSPOR 17  15  33  -18  16 
17.  AFJET AFYONSPOR 17  10  21  29  -8  15 
18.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 17  15  53  -46  -1 
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.

 Statü

Spor Toto 1. Lig'de üç takım sezon sonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselecek.

Ligde 2018-2019 sezonu, 19 Mayıs'ta sona erecek. Ligi ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e çıkacak. 3, 4, 5 ve 6. sırada bulunan 4 takım ise play-off'ta mücadele edecek.

Play-off müsabakaları sonrasında da 1 takım daha gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Ligde son 3 sırayı alan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

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