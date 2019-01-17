Spor Toto 1. Lig'de ikinci devre start alıyor

Puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV P 1. GENÇLERBİRLİĞİ 17 13 2 2 30 10 20 41 2. DENİZLİSPOR 17 11 3 3 29 17 12 36 3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 17 9 4 4 32 13 19 31 4. ÜMRANİYESPOR 17 9 4 4 20 14 6 31 5. HATAYSPOR 17 8 5 4 20 10 10 29 6. OSMANLISPOR 17 9 2 6 21 13 8 29 7. BOLUSPOR 17 8 4 5 21 16 5 28 8. ALTINORDU 17 6 8 3 20 12 8 26 9. ADANA DEMİRSPOR 17 7 3 7 22 19 3 24 10. BALIKESİRSPOR BALTOK 17 6 5 6 17 21 -4 23 11. ADANASPOR 17 4 7 6 20 22 -2 19 12. İSTANBULSPOR 17 4 7 6 21 24 -3 19 13. GİRESUNSPOR 17 5 4 8 17 22 -5 19 14. ALTAY 17 4 5 8 21 19 2 17 15. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 17 4 4 9 22 29 -7 16 16. ESKİŞEHİRSPOR 17 4 4 9 15 33 -18 16 17. AFJET AFYONSPOR 17 4 3 10 21 29 -8 15 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 17 0 2 15 7 53 -46 -1

Statü

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı 18 Ocak Cuma akşamı oynanacak tek maçla başlayacak.Ligde 24 Aralık 2018'de yapılan tek maçla girilen 24 günlük devre arası, yarın Adana'da oynanacak Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla sona erecek.Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın programı şöyle:19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor (Zafer)16.00 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)13.30 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi)16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)21 Ocak Pazartesi:19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Şanlıurfa GAP)Ligde ikinci yarı öncesi puan durumu şöyle:Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.Spor Toto 1. Lig'de üç takım sezon sonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselecek.Ligde 2018-2019 sezonu, 19 Mayıs'ta sona erecek. Ligi ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e çıkacak. 3, 4, 5 ve 6. sırada bulunan 4 takım ise play-off'ta mücadele edecek.Play-off müsabakaları sonrasında da 1 takım daha gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.Ligde son 3 sırayı alan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek.