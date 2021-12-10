Spalletti: "Eljif Elmas harika bir çocuk"

Napoli'nin hocası Spalletti, Leicester City ağlarına 2 gol bırakan Eljif Elmas için övgü dolu sözler sarf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Spalletti: 'Eljif Elmas harika bir çocuk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2021 04:33
Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti, Leicester City'i mağlup ettikleri karşılaşmada 2 gol atan Eljif Elmas için övgü dolu sözler kullandı.

Elmas için "Harika bir çocuk" ifadelerini kullanan Spalletti sözlerinin devamında, "Her role nasıl uyum sağlayacağını biliyor. Her zaman doğru olanı ortaya koymayı başarıyor. Takım içinde nerede zorluk yaşıyorsanız orada oynatabiliyorsunuz. Şu ana kadar 29 maça çıktı ve hala Milli Takım'da da oynuyor. Di Lorenzo'dan bile daha fazla maça çıktı." açıklamasını yaptı.

Eljif Elmas, 2019 yazında Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kuzey Makedonya vatandaşı olan Elmas, bu sezon çıktığı toplam 22 maçta 5 gol 2 asist kaydetti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.