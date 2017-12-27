Konyaspor - Trabzonspor maçında kazanan, 1-0'lık skorla Konyaspor oldu. Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynandı.
Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren gol, 31. dakikada Ali Çamdalı'dan geldi. Trabzonspor'da Hugo Rodallega'nın 66. dakikada kullandığı frikik, direkten döndü. Rıza Çalımbay'ın gelmesinin ardından sadece ilk maçta Yeni Malatya'ya mağlup olan ve sonrasında oynadığı 11 maçta sadece 2 beraberlik alan Trabzonspor, böylece 21 Ekim'den sonra ilk kez mağlup olmuş oldu.
Konyaspor, ilk maçta avantajı eline geçirdi. Karşılaşmanın Trabzon'da oynanacak rövanşının tarihi, TFF tarafından açıklanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Jonsson'un geri pasında topu önünde bulan Bero'nun altıpas içinden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.
31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in pasında, Ali Çamdalı'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
66. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Olcay Şahan'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 46 Manyama), Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora, Fofana (Dk. 83 Musa Araz), Milosevic
Trabzonspor: Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka (Dk. 84 Yusuf Yazıcı), Bero (Dk. 64 Castillo), Sosa, Olcay Şahan (Dk. 82 Abdülkadir Ömür), Rodallega
Gol: Dk. 31 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Kucka, Dk. 45 Okay Yokuşlu, Dk. 86 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 45 Fofana, Dk. 57 Ali Çamdalı, Dk. 62 Ali Turan, Dk. 86 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
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Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren gol, 31. dakikada Ali Çamdalı'dan geldi. Trabzonspor'da Hugo Rodallega'nın 66. dakikada kullandığı frikik, direkten döndü. Rıza Çalımbay'ın gelmesinin ardından sadece ilk maçta Yeni Malatya'ya mağlup olan ve sonrasında oynadığı 11 maçta sadece 2 beraberlik alan Trabzonspor, böylece 21 Ekim'den sonra ilk kez mağlup olmuş oldu.
Konyaspor, ilk maçta avantajı eline geçirdi. Karşılaşmanın Trabzon'da oynanacak rövanşının tarihi, TFF tarafından açıklanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Jonsson'un geri pasında topu önünde bulan Bero'nun altıpas içinden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.
31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in pasında, Ali Çamdalı'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
66. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Olcay Şahan'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 46 Manyama), Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora, Fofana (Dk. 83 Musa Araz), Milosevic
Trabzonspor: Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka (Dk. 84 Yusuf Yazıcı), Bero (Dk. 64 Castillo), Sosa, Olcay Şahan (Dk. 82 Abdülkadir Ömür), Rodallega
Gol: Dk. 31 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Kucka, Dk. 45 Okay Yokuşlu, Dk. 86 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 45 Fofana, Dk. 57 Ali Çamdalı, Dk. 62 Ali Turan, Dk. 86 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
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