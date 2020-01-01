Smith: "Lou kanat için değil, bacak ve kalçalar için gitti"

TNT analisti Kenny Smith, LA Clippers oyuncusu Lou Williams'ın bazı acılı tavuk kanadı almak için striptiz kulübünde takılması durumu hakkında şaka yaptı.



Williams, Magic City striptiz kulübünde rapçi Jack Harlow ile takıldığı görülen bir videoyla sosyal medyada yakalanmıştı.



Williams memnun olduğu herhangi bir kuruluşu ziyaret etme hakkına sahip olsa da, öncesinde büyükbabasının cenazesi için bubble'dan ayrıldığını söylemiş, ve sonrasında sadece "tavuk kanadı" almak için orada olduğunu belirtmişti.



TNT ekibi bu sorunu ele aldı ve Charles Barkley bile Williams'ı bile savundu. Ancak Smith, diğer sunucuların da kahkahalarla tepki verdiği bir ifadede bulundu:



"Oraya kanatlar için gittiğini söyleyerek, herkesi kandırmaya çalışıyor. Aslında sadece bacaklar ve kalçalar için gitti."



NBA ise, olayı çoktan incelemiş ve Williams'a müfredat dışı faaliyetleri için 10 günlük zorunlu karantina cezası vermişti.



