Sivasspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA
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Sivasspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
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05 Mart 2021 15:13
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Geniş alanda çok pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Isaac Cofie ve Muammer Yıldırım ise takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor cumartesi sabahı İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.



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