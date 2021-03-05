Sivasspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.



Isınma koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.



Geniş alanda çok pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.



Sakatlığı bulunan Isaac Cofie ve Muammer Yıldırım ise takımdan ayrı çalıştı.



Sivasspor cumartesi sabahı İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.



