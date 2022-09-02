Sivasspor yeni kalecisini Fenerbahçe'den aldı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Abdullah Kaan Karaca'yı renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Sivasspor yeni kalecisini Fenerbahçe'den aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2022 01:52
Transfer döneminin son günlerine yaklaşırken Sivasspor, Fenerbahçe'den bir transfer yaptı.

Kaleci arayışlarını sürdüren Sivasspor, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç kalecisi Abdullah Kaan Karaca'yı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U19 Takımı ile 9 maça çıkan genç oyuncu, 5 maçta kalesini gole kapattı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ