Sivasspor yeni kalecisini Fenerbahçe'den aldı

Transfer döneminin son günlerine yaklaşırken Sivasspor, Fenerbahçe'den bir transfer yaptı.
Kaleci arayışlarını sürdüren Sivasspor, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç kalecisi Abdullah Kaan Karaca'yı renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U19 Takımı ile 9 maça çıkan genç oyuncu, 5 maçta kalesini gole kapattı.
Kaleci arayışlarını sürdüren Sivasspor, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç kalecisi Abdullah Kaan Karaca'yı renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U19 Takımı ile 9 maça çıkan genç oyuncu, 5 maçta kalesini gole kapattı.
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