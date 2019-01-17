Leicester City'den sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin ardından Beşiktaş'tan Fatih Aksoy'u da kadrosuna katan Sivasspor transferde yeni bir hamle daha yaptı; Mapou Yanga-Mbiwa.Lyon'da forma şansı bulamayan Mbiwa için menajerler vasıtasıyla temaslara başlayan Sivasspor, 1.5 yıllık sözleşmesi kalan Fransız futbolcu için kulübü ile görüşmelere başladı. Lyon, geçtiğimiz sezon başında Bursaspor ile prensip anlaşmasına varan Mbiwa'nın trasnferini veto etmişti.Kariyerinde Montpellier, Newcastle United ve Roma'nın da formalarını giyen Mbiwa, Fransa Milli Takımı'nda da 4 kez forma giydi.