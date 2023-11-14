Sivasspor'dan 5 isme milli davet

Süper Lig ekibi Sivasspor'dan 5 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'dan 5 isme milli davet
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14 Kasım 2023 16:12
EMS Yapı Sivasspor'da 5 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivassporlu futbolculardan Yunus Emre Konak Türkiye Ümit Milli Takımı'na, Gerson Rodrigues Lüksemburg A Milli Takımı'na, Aaron Appindangoye Gabon A Milli Takımı'na, Clinton N'jie Kamerun A Milli Takımı'na ve Ahmed Musa Nijerya A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

Sivasspor, milli takım daveti alan 5 futbolcuyu tebrik ederek, başarı diledi.

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