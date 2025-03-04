Süper Lig takımlarından Sivasspor, lig ve kupada 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi almasının ardından, teknik direktör Ömer Erdoğan'la yolları ayırmaya karar verdi.



Ömer Erdoğan'ın ligde 3 maçta 1 puan almasının ardından Sivasspor'da yönetim, 47 yaşındaki teknik adam ile görüştü ve ayrılık kararlarını iletti. Kısa bir süre içerisinde Sivasspor, Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını duyuracak.



Küme düşme korkusu yaşayan Sivasspor, Ömer Erdoğan'ın yerine Rıza Çalımbay'ı getirecek. Kırmızı-beyazlılar, 9 Mart'ta Göztepe'yi ağırlayacakları maça, Rıza Çalımbay yönetiminde çıkacak.



