Sivasspor'da teknik direktör değişikliği!

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve kümede kalmak isteyen Sivasspor, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da teknik direktör değişikliği!
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04 Mart 2025 12:49
Son güncelleme 04 Mart 2025 12:51
Süper Lig takımlarından Sivasspor, lig ve kupada 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi almasının ardından, teknik direktör Ömer Erdoğan'la yolları ayırmaya karar verdi.

Ömer Erdoğan'ın ligde 3 maçta 1 puan almasının ardından Sivasspor'da yönetim, 47 yaşındaki teknik adam ile görüştü ve ayrılık kararlarını iletti. Kısa bir süre içerisinde Sivasspor, Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını duyuracak.

Küme düşme korkusu yaşayan Sivasspor, Ömer Erdoğan'ın yerine Rıza Çalımbay'ı getirecek. Kırmızı-beyazlılar, 9 Mart'ta Göztepe'yi ağırlayacakları maça, Rıza Çalımbay yönetiminde çıkacak.

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