Sivasspor, Antalya'ya gitti

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak olan Sivasspor, Antalya'ya gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Antalya'ya gitti
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06 Nisan 2021 18:45
Süper Lig'in 33. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor Antalya'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 kişiden oluşan kafile Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla Antalya'ya ulaştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele geçerek kampa girdi.

Antalyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 33. hafta maçında yarın saat 19.00'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

Kafilede şu futbolcular yer aldı:

"Ahmet Oğuz, Alaaddin Okumuş, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mamadou Samassa, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Samba Camara, Tyler Boyd, Uğur Çiftçi."



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