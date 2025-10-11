Sırbistan'da Arnavutluk kartalı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. maç haftasında Sırbistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Stadion Dubocica'da oynanan maçı konuk ekip Arnavutluk 1-0'lık skorla kazandı.



Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Rey Manaj kaydetti.



Mücadelede Bodrumsporlu Arlind Ajeti 90 dakika, Rizesporlu Qazim Laci ise 78 dakika forma giydi.



Arnavutluk bu sonuçla birlikte 6 maçta puanını 11'e yükseltti ve ikinci sıraya yükseldi. Grupta 3. sırada yer alan Sırbistan ise 5 maç sonunda 7 puanda kaldı.



Arnavutluk, 13 Kasım'da grup sonuncusu Andorra'ya konuk olacak. Sırbistan da 14 Ekim'de Andorra ile deplasmanda oynayacak.



