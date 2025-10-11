11 Ekim
Sırbistan'da Arnavutluk kartalı

Arnavutluk, Sırbistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda kritik bir zafer elde etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. maç haftasında Sırbistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Stadion Dubocica'da oynanan maçı konuk ekip Arnavutluk 1-0'lık skorla kazandı.

Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Mücadelede Bodrumsporlu Arlind Ajeti 90 dakika, Rizesporlu Qazim Laci ise 78 dakika forma giydi.

Arnavutluk bu sonuçla birlikte 6 maçta puanını 11'e yükseltti ve ikinci sıraya yükseldi. Grupta 3. sırada yer alan Sırbistan ise 5 maç sonunda 7 puanda kaldı.

Arnavutluk, 13 Kasım'da grup sonuncusu Andorra'ya konuk olacak. Sırbistan da 14 Ekim'de Andorra ile deplasmanda oynayacak.

