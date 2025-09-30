30 Eylül
Sırbistan'da adım adım Dusan Alimpijevic

Svetislav Pesic ile yollarını ayıran Sırbistan Basketbol Milli Takımı, Beşiktaş GAİN'in başantrenörü Dusan Alimpijevic'i göreve getirmeyi düşünüyor.

30 Eylül 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Sırbistan'da adım adım Dusan Alimpijevic
Sezona Türk Telekom galibiyetiyle başlayan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic'e sürpriz bir teklif geldi.

SIRBİSTAN'DA HEDEF ALIMPIJEVIC

Sportissimo'da yer alan habere göre; Sırbistan Basketbol Milli Takımı, başantrenörlük görevi için Dusan Alimpijevic'i düşünüyor.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberin detayında, Svetislav Persic'in yerini alacak olan 39 yaşındaki başarılı çalıştırıcının, Sırbistan Basketbol Federasyonu yönetim kurulu ile bir görüşme yapacağı ve görüşmenin ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Dusan Alimpijevic, geçtiğimiz günlerde Sırbistan iddiaları hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulunmuştu.

"PESIC'TEN DAHA İYİ YAPABİLECEK KİMSE YOK"

Alimpijevic açıklamasında, "Adımın Sırbistan ile anılması büyük bir onur. Milli takımda yedek kulübesinde olmak herhangi bir koç için en üst düzeydir. Bunu EuroBasket'ten önce de söylemiştim şimdi de söyleyeceğim. Şu anda bu işi Pesic'ten daha iyi yapabilecek kimse yok.

"BU TÜR KARARLAR SESSİZCE VE DOĞRU ZAMANDA ALINIR"

Bu seviyeye onun sayesinde geldik. Sırbistan ciddi bir ülke ve basketbol bizim için ciddi bir mesele. Milli takım çok ciddi ve saygın bir durumdur. Bu tür kararlar sessizce ve doğru zamanda alınır. Söyleyebileceğim başka bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Öte yandan Alimpijevic kariyeri boyunca Voyvodina, Spartak, FMP, Kızılyıldız, Bursaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdı. Sırp başantrenör ayrıca 2022 Yaz Ligi'nde San Antonio Spurs'ün teknik kadrosunda da yer aldı.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.