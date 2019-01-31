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Sinan Özkan, Altay'da

Altay, Afjet Afyonspor'dan Sinan Özkan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kaynak: DHA
Sinan Özkan, Altay'da
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31 Ocak 2019 22:09
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, Afjet Afyonspor'dan sağ kanat Sinan Özkan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Devre arasında Adanaspor'dan transfer edilen sağ kanat Oğuz Han'ın sakatlanması üzerine arayışa geçen siyah beyalılar, bu bölgeye takviye yapmak için gurbetçi
Sinan'la el sıkıştı.

Fransa doğumlu 32 yaşındaki futbolcu Türkiye'de Manisaspor, Samsunpor, Giresunspor, Fethiyespor, Tokatspor, Elazığspor, Konyaspor, Gazişehir, Alanyaspor, Malatyaspor ve Göztepe takımlarında oynadı. Sinan, Alanyaspor ve Göztepe ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.

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