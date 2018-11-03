Şimdi yandılar, cezalarla ilgili şok detay; En az 5'er maç...

Haftaya damgasını vuran derbi sonrası gözler çıkacak fatura için TFF'ye çevrilirken sporx.com sevk ve raporlarla ilgili ilginç detaylara ulaştı. Yaşanan çirkin görüntülerin ardından kırmızı kart gören, olaylara karışan, futbolcu kovalayan oyuncularla ilgili medyada ve kamuoyunda 1-3 maçlık gibi cezalar dolaşmasına karşılık disiplin talimatındaki detay PFDK'ya sevk edilecek oyuncuları ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmış oldu
SALDIRIDAN CEZA GELİYOR
Maç sonrasında çıkan olayların müsabaka bittikten sonra cereyan etmesi nedeniyle bu oyuncuların sportmenliğe aykırı ve kural dışı hareket kapsamında değerlendirilemeyeceği, saldırıdan ceza alacakları belirlendi
5-10 MAÇ ARASINDA CEZA
Talimatın oyuna dışarıdan müdahale ve müsabaka dışı hareket fiillerinde (Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar gibi) cereyan eden olayları saldırı kapsamına alması, Fenerbahçe ve Galatasaraylı isimleri 5 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesi ile karşı karşıya bırakmış oldu
SOLDADO, JAILSON, NDIAYE...
Buna göre hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı gören Roberto Soldado, Jailson ve Badou Ndiaye'nin kırmızı kartları PFDK tarafından saldırı olarak değerlendirilecek ve 5-10 maç arasında ceza çıkacak
Öte yandan Disiplin Kurulu, yaşananları tahrik olarak değerlendirirse bu cezalarda küçük bir indirime de gidebilir
JAILSON: Belhanda'ya tokat attı
SOLDADO: Belhanda'nın boğazına yapıştı
NDIAYE: Jailson'a kafa attı
HASAN ŞAŞ NE OLACAK? FATİH TERİM...
Hasan Şaş'ın kenardan gelerek sarı lacivertli oyunculardan Skrtel ile tartışmaya girmesi, sarı-kırmızılı antrenörü 10 maça yakın ceza ile karşı karşıya bıraktı. Hasan Şaş böylelikle ilk devreyi de kapatabilir. Hasan Şaş'ın saha içindeki davranışları raporlarda yer aldı. Eğer Fatih Terim'in sözleri hakaret olarak değerlendirilirse Terim de men cezası ile karşı karşıya kalacak
GALATASARAY'A CEZA
Tribünlerde yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-kırmızılı kulüp ceza alacak
TFF DEVREYE GİREBİLİR
Türkiye Futbol Federasyonu yaşananların ardından devreye girerek hakem Fırat Aydınus'un kart çıkarmadığı isimler konusunda yeni sevkler yapabilir.
NELER YAŞANMIŞTI?
1-Belhanda ile Soldado kapıştı
2-Jailson Belhanda'ya tokat attı
3-Serdar Aziz ve Rodrigues, Jailson'un boğazına yapıştı
4-Jailson, Serdar Aziz'e vurdu
5-Ndiaye, Jailson'un boğazını sıkıp kafa attı
6-Rodrigues ve Muğdat, Jailson'u kovaladı
7-Hasan Şaş koşarak geldi, Skrtel'e vurdu
8-Yiğithan Güveli, İsmail Çipe'ye vurdu
9-Fatih Terim, Soldado'yu kolundan tutup itti
10-Sahaya bir taraftar girdi etkisiz hale getirildi
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SALDIRIDAN CEZA GELİYOR
Maç sonrasında çıkan olayların müsabaka bittikten sonra cereyan etmesi nedeniyle bu oyuncuların sportmenliğe aykırı ve kural dışı hareket kapsamında değerlendirilemeyeceği, saldırıdan ceza alacakları belirlendi
5-10 MAÇ ARASINDA CEZA
Talimatın oyuna dışarıdan müdahale ve müsabaka dışı hareket fiillerinde (Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar gibi) cereyan eden olayları saldırı kapsamına alması, Fenerbahçe ve Galatasaraylı isimleri 5 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesi ile karşı karşıya bırakmış oldu
SOLDADO, JAILSON, NDIAYE...
Buna göre hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı gören Roberto Soldado, Jailson ve Badou Ndiaye'nin kırmızı kartları PFDK tarafından saldırı olarak değerlendirilecek ve 5-10 maç arasında ceza çıkacak
Öte yandan Disiplin Kurulu, yaşananları tahrik olarak değerlendirirse bu cezalarda küçük bir indirime de gidebilir
JAILSON: Belhanda'ya tokat attı
SOLDADO: Belhanda'nın boğazına yapıştı
NDIAYE: Jailson'a kafa attı
HASAN ŞAŞ NE OLACAK? FATİH TERİM...
Hasan Şaş'ın kenardan gelerek sarı lacivertli oyunculardan Skrtel ile tartışmaya girmesi, sarı-kırmızılı antrenörü 10 maça yakın ceza ile karşı karşıya bıraktı. Hasan Şaş böylelikle ilk devreyi de kapatabilir. Hasan Şaş'ın saha içindeki davranışları raporlarda yer aldı. Eğer Fatih Terim'in sözleri hakaret olarak değerlendirilirse Terim de men cezası ile karşı karşıya kalacak
GALATASARAY'A CEZA
Tribünlerde yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-kırmızılı kulüp ceza alacak
TFF DEVREYE GİREBİLİR
Türkiye Futbol Federasyonu yaşananların ardından devreye girerek hakem Fırat Aydınus'un kart çıkarmadığı isimler konusunda yeni sevkler yapabilir.
NELER YAŞANMIŞTI?
1-Belhanda ile Soldado kapıştı
2-Jailson Belhanda'ya tokat attı
3-Serdar Aziz ve Rodrigues, Jailson'un boğazına yapıştı
4-Jailson, Serdar Aziz'e vurdu
5-Ndiaye, Jailson'un boğazını sıkıp kafa attı
6-Rodrigues ve Muğdat, Jailson'u kovaladı
7-Hasan Şaş koşarak geldi, Skrtel'e vurdu
8-Yiğithan Güveli, İsmail Çipe'ye vurdu
9-Fatih Terim, Soldado'yu kolundan tutup itti
10-Sahaya bir taraftar girdi etkisiz hale getirildi
DEV DERBİ REZALETLE BİTTİ
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dünya derbisi olarak nitelendiren maç büyük bir rezaletle bitti. Soldado- Belhanda arasındaki kafa kafaya tartışma, Jailson'un Faslı oyuncuya tokadıyla büyüdü..
BELHANDA - SOLDADO KAVGASI
Türk futbolunun en büyük derbisi olarak gösterilen Galatasaray- Fenerbahçe maçında olaylar çıktı. Younes Belhanda ile Roberto Soldado arasında başlayan kafa kafaya atışma büyüdü..
JAİLSON'UN BOĞAZINA SARILDILAR!
Serdar Aziz ve Rodrigues, Jailson'un boğazına sarıldı. Jailson, Serdar Aziz ile kapışırken bu kez Ndiaye geldi Brezilyalı futbolcuya kafa attı. Bu sırada olaylara herkes katıldı..
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10 maddede kim, kime vurdu? Neler yaşandı
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