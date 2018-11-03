Şimdi yandılar, cezalarla ilgili şok detay; En az 5'er maç...

DEV DERBİ REZALETLE BİTTİ Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dünya derbisi olarak nitelendiren maç büyük bir rezaletle bitti. Soldado- Belhanda arasındaki kafa kafaya tartışma, Jailson'un Faslı oyuncuya tokadıyla büyüdü.. BELHANDA - SOLDADO KAVGASI Türk futbolunun en büyük derbisi olarak gösterilen Galatasaray- Fenerbahçe maçında olaylar çıktı. Younes Belhanda ile Roberto Soldado arasında başlayan kafa kafaya atışma büyüdü.. JAİLSON'UN BOĞAZINA SARILDILAR! Serdar Aziz ve Rodrigues, Jailson'un boğazına sarıldı. Jailson, Serdar Aziz ile kapışırken bu kez Ndiaye geldi Brezilyalı futbolcuya kafa attı. Bu sırada olaylara herkes katıldı.. 1 / 17 10 maddede kim, kime vurdu? Neler yaşandı

Haftaya damgasını vuran derbi sonrası gözler çıkacak fatura için TFF'ye çevrilirken sporx.com sevk ve raporlarla ilgili ilginç detaylara ulaştı. Yaşanan çirkin görüntülerin ardından kırmızı kart gören, olaylara karışan, futbolcu kovalayan oyuncularla ilgili medyada ve kamuoyundakarşı karşıya bırakmış olduMaç sonrasında çıkan olayların müsabaka bittikten sonra cereyan etmesi nedeniyle bu oyuncuların sportmenliğe aykırı ve kural dışı hareket kapsamında değerlendirilemeyeceği,Talimatın oyuna dışarıdan müdahale ve müsabaka dışı hareket fiillerinde (Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar gibi) cereyan eden olaylarıFenerbahçe ve Galatasaraylı isimleriBuna göre hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı gören Roberto Soldado, Jailson ve Badou Ndiaye'nin kırmızı kartları PFDK tarafından saldırı olarak değerlendirilecek ve 5-10 maç arasında ceza çıkacakÖte yandan Disiplin Kurulu, yaşananları tahrik olarak değerlendirirse bu cezalardade gidebilirBelhanda'ya tokat attıBelhanda'nın boğazına yapıştıJailson'a kafa attıHasan Şaş'ın kenardan gelerek sarı lacivertli oyunculardan Skrtel ile tartışmaya girmesi, sarı-kırmızılı antrenörü 10 maça yakın ceza ile karşı karşıya bıraktı. Hasan Şaş böylelikle ilk devreyi de kapatabilir. Hasan Şaş'ın saha içindeki davranışları raporlarda yer aldı. Eğer Fatih Terim'in sözleri hakaret olarak değerlendirilirse Terim de men cezası ile karşı karşıya kalacakTribünlerde yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-kırmızılı kulüp ceza alacakTürkiye Futbol Federasyonu yaşananların ardından devreye girerek hakem Fırat Aydınus'un kart çıkarmadığı isimler konusunda yeni sevkler yapabilir.1-Belhanda ile Soldado kapıştı2-Jailson Belhanda'ya tokat attı3-Serdar Aziz ve Rodrigues, Jailson'un boğazına yapıştı4-Jailson, Serdar Aziz'e vurdu5-Ndiaye, Jailson'un boğazını sıkıp kafa attı6-Rodrigues ve Muğdat, Jailson'u kovaladı7-Hasan Şaş koşarak geldi, Skrtel'e vurdu8-Yiğithan Güveli, İsmail Çipe'ye vurdu9-Fatih Terim, Soldado'yu kolundan tutup itti10-Sahaya bir taraftar girdi etkisiz hale getirildi