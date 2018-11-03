  •  
    Çalhanoğlu için FLAŞ gelişme! Ayrılık yakın...
  •  
    G.Saray'da son dakika! Resmi açıklama da geldi
  •  
    Benzia'dan özür mesajı! "Düşünmeden yaptım!"
  •  
    "Taç kararı çok YANLIŞ, peki VAR neden yoktu?"
  •  
    Demirkol'un o iddiası; "Evet hatalı, Belhanda.."

Fatih Terim'e koridorda sözlü saldırı, vukuat yok

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bitiminin ardından koridorlarda gerginlik olurken, herhangi bir vukuatın ise bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'e koridorda sözlü saldırı, vukuat yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 18:10
İlgili Haberler
ÖZEL: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bitiminin ardından koridorlarda gerginlik olurken, herhangi bir vukuatın ise bulunmadığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı oyuncu Serdar Aziz ile sarı lacivertli Andre Ayew koridorda tartışırken, teknik direktör Fatih Terim'in de hemen oraya gittiği öğrenildi. Fatih Terim'e buradan sözlü saldırı yapıldığı, Terim'in çok sinirlendiği ancak Abdurrahim Albayrak'ın hemen devreye girerek Terim'i oradan uzaklaştırdığı görüldü.

Öte yandan maçın bitmesi sonrasında Ali Koç, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim buluşmuştu. Fatih Terim, Ali Koç'a sarılıp elini sıkarken, Semih Özsoy ve Onur Başar ile de vedalaşmıştı

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için