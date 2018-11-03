Fatih Terim'e koridorda sözlü saldırı, vukuat yok

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bitiminin ardından koridorlarda gerginlik olurken, herhangi bir vukuatın ise bulunmadığı ortaya çıktı.Sarı-kırmızılı oyuncu Serdar Aziz ile sarı lacivertli Andre Ayew koridorda tartışırken, teknik direktör Fatih Terim'in de hemen oraya gittiği öğrenildi. Fatih Terim'e buradan sözlü saldırı yapıldığı, Terim'in çok sinirlendiği ancak Abdurrahim Albayrak'ın hemen devreye girerek Terim'i oradan uzaklaştırdığı görüldü.Öte yandan maçın bitmesi sonrasında Ali Koç, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim buluşmuştu. Fatih Terim, Ali Koç'a sarılıp elini sıkarken, Semih Özsoy ve Onur Başar ile de vedalaşmıştı