Derbide kırmızı kartlar nasıl çıktı? İşte sırrı ve ilki...

DEV DERBİ REZALETLE BİTTİ Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dünya derbisi olarak nitelendiren maç büyük bir rezaletle bitti. Soldado- Belhanda arasındaki kafa kafaya tartışma, Jailson'un Faslı oyuncuya tokadıyla büyüdü.. BELHANDA - SOLDADO KAVGASI Türk futbolunun en büyük derbisi olarak gösterilen Galatasaray- Fenerbahçe maçında olaylar çıktı. Younes Belhanda ile Roberto Soldado arasında başlayan kafa kafaya atışma büyüdü.. JAİLSON'UN BOĞAZINA SARILDILAR! Serdar Aziz ve Rodrigues, Jailson'un boğazına sarıldı. Jailson, Serdar Aziz ile kapışırken bu kez Ndiaye geldi Brezilyalı futbolcuya kafa attı. Bu sırada olaylara herkes katıldı.. 1 / 17 10 maddede kim, kime vurdu? Neler yaşandı

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının bitişinin ardından hakem Fırat Aydınus; Roberto Soldado, Badou Ndiaye ve Jailson'a kırmızı kart çıkartmış, Younes Belhanda'ya da sarı kart vermişti.Olaylı derbinin sona ermesinin ardından hakem Fırat Aydınus, VAR merkezi ile görüştü. Olayları önce saha içerisinden takip eden Aydınus, gerilim çıkınca soyunma odasına geçmişti. Burada VAR merkezi ile temasa geçen Aydınus,Burada Jailson, Ndiaye ve Soldado'yu belirleyen orta hakem,Süper Lig'de 9. haftada Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor karşılaşırken, hakem Volkan Bayarslan Abdullah Durak'a kırmızı kart göstermişti. VAR'ın uyarısıyla bitiş düdüğü sonrasında Abdullah'ın rakibine tokat attığını izleyen Volkan Bayarslan, olaylar olmaması nedeniyle saha içerisindeki monitörden olayı incelemişti.Galatasaray - Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından gerginlik tırmanıncaİki karar arasındaki fark da bu durum oldu